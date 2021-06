Lehre

Aufgrund der niedrigen Inzidenzzahlen haben sich die meisten Kommunen im Landkreis Helmstedt darauf geeinigt, die Rathäuser wieder ohne Terminvereinbarung für den Publikumsverkehr zu öffnen. Das Rathaus in Lehre öffnet ab Montag, 5. Juli, wobei es gerade am Anfang durch bereits vereinbarte Termine in den einzelnen Fachbereichen zu Wartezeiten kommen kann.

„Dafür, dass nicht gleich alles wieder wie gewohnt läuft, bitte ich um Verständnis“, so Bürgermeister Andreas Busch. Denn Termine wurden bereits bis in den Juli hinein vergeben, diese haben weiterhin Vorrang.

Termine können weiterhin beim Rathaus Lehre vereinbart werden

Wer also sein Anliegen schnell erledigen möchte, sollte auch künftig auf die Terminvereinbarung setzen. Die Termine können in den Fachbereichen oder unter Telefon 05308-699-0 vereinbart werden. Kontaktdaten und aktuelle Infos finden Sie unter lehre.de.

Was ebenfalls noch bestehen bleibt, ist die Beschränkung durch den Landkreis Helmstedt beim Thema KFZ-Service. Hier können über den Botengang durch die Gemeinde Lehre weiterhin nur maximal 13 Fälle angenommen werden.

Rathaus in Lehre bietet den Service zu den regulären Öffnungszeiten an

Auch die Maskenpflicht und die Datenerhebung zur Kontaktnachverfolgung ist noch notwendig – diese ist möglich per Luca-App oder wie gehabt per Zettel. Lesegeräte für die Luca-Schlüsselanhänger gibt es in Lehre nicht. Das Rathaus Lehre hat Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet, sowie Dienstag von 14 bis 18 Uhr und Donnerstag von 14 bis 15 Uhr.

