Danndorf

Unbekannte haben in Danndorf ein Motorrad der Marke SWM (Speedy Working Motors) gestohlen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 6000 Euro.

Das Motorrad war „ordnungsgemäß verschlossen“

Der Besitzer habe das Motorrad der italienischen Marke – Modell B1 03 AA – am Freitagmorgen gegen 2 Uhr „ordnungsgemäß verschlossen“ auf dem Hinterhof eines Grundstücks in der Falkenstraße in Danndorf abgestellt, schreibt die Polizei. Am Sonntagmorgen um 9 Uhr sei das Motorrad verschwunden gewesen.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen und hofft auf Hinweise zur Tat. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, kann sich bei der Polizeistation in Velpke unter der Rufnummer 053 64/52 10 melden.

