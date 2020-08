Lehre

Corona fordert alle heraus. Musiker, Veranstalter, Caterer stehen derzeit ohne Einnahmen da und bangen um ihre freiberufliche Existenz. Das führt mancherorts aber auch zu einem Umdenken und fördert neue Ideen. Mitten in Lehre, im Garten der Privatleute Anne-Katrin Wulkow und Herbert Haun, fand am Wochenende ein Live-Konzert in familiärer Atmosphäre statt – natürlich unter Einhaltung aller Corona-Auflagen.

Die Privatleute aus Lehre wollen mit dem Konzert Künstler aus der Region unterstützen

„Wir wollten damit den Kulturschaffenden, die uns am Herzen liegen und zum großen Teil aus der Region stammen, wieder etwas Wasser unter den Kiel geben und haben uns überlegt, dass unser Garten groß genug ist, um uns an einem wunderschönen Augustabend hier zu treffen, gut zu Essen, zu plaudern und dabei gute Musik zu hören“, sagte Hausherr Haun, leger gekleidet in Jeans und Hemd. Für die Hamburger Musiker Robert Carl Blank und Geiger Chris Drave eine ungewohnte, aber schöne Erfahrung. Sofa-Concerts hatten sie bisher schon im Angebot, nun also ein Garten in Lehre. „Wir wissen nicht, was uns hier erwartet. Wir versuchen einfach, die Gäste mit unserer Musik zu begeistern, wie sonst auch auf unseren Konzerten“, meinte Blank.

Bildergalerie vom Privatkonzert in Lehre:

Zur Galerie Mit einem privaten Konzert im eigenen Garten unterstützt ein Paar aus Lehre Künster, Caterer und Veranstalter.

Jung und Alt, Familienmitglieder, Freunde und Weggefährten sammelten sich im idyllisch gestalteten Garten. Die Kinder spielten fröhlich und durften lange aufbleiben. Die Gastgeber spendierten Getränke. Für das leibliche Wohl sorgte Carsten Peter mit seiner Geniessbar. „Statt der geplanten 80 habe ich 120 Burger verkauft“, freute er sich. Einnahmen, die auch er derzeit gut gebrauchen kann, ist er doch sonst beispielsweise Haupt-Caterer bei „Stars for Free“, das vorerst abgesagt ist.

Robert Carl Blank spielt Songs aus seinem Album „The Poet“ im Duett mit Chris Drave mal treibend-rhythmisch, mal chillig

Für die Gäste, darunter Michael Kraft, Leiter des Botanischen Gartens in Braunschweig, und der Wolfsburger Fotograf Thomas Koschel, bot dieser Abend ein lang vermisstes Wiedersehen mit alten Bekannten. Man hatte „endlich mal wieder abends etwas vor“. Bei Einbruch der Dämmerung tauchte Simon Groth von KingSize Events die improvisierte Bühne in stimmungsvolles gelblich-violettes Licht.

Robert Carl Blank bot eineinhalb Stunden lang seine optimistisch-melancholischen Songs dar. Unprätentiös, nahbar und sympathisch spielte er im Duett mit Chris Drave Stücke seines aktuellen Albums „The Poet“, aber auch viele ältere Songs. Mal chillig, mal treibend-rhythmisch, gespickt mit kleinen Geschichten über die Songs, quasi unplugged. Es wurde mitgesungen, Wunderkerzen entzündet und die Gastgeberin bekam ihre Wunsch-Zugabe „Sister Moon“. „Ich kenne Robert und seine Band von seinen Auftritten in der Kommisse in Wolfenbüttel. Ich habe ihn einfach angefragt und mich sehr gefreut, dass er unserer Einladung gefolgt ist.“ schwärmte Wulkow.

Die Spendenbox enthielt am Ende des Abends einige Hundert Euro. Die Musiker gleichen damit ihre fehlenden Konzerteinnahmen etwas aus. Carsten Peter kann seinen Betrieb am Laufen halten und Fotograf Thomas Koschel denkt in diesen Zeiten sogar noch an andere und spendet seinen Anteil.

