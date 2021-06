Lehre

Neue Aufgaben für Olaf Kapke aus Lehre: Der 58-jährige Kreisbrandmeister des Landkreises Helmstedt wurde zum Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen gewählt. Die WAZ sprach mit Kapke über seine neuen Aufgaben, seine Motivation so viele Ehrenämter zu bekleiden und die Feuerwehrarbeit in Corona-Zeiten.

Welche Aufgaben hat ein Präsident des Landesfeuerwehrverbandes?

Kapke: Der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen (LFV-NDS) vertritt alle Feuerwehren in Niedersachsen gegenüber der Politik und allen anderen am Brand- und Katastrophenschutz beteiligten Behörden und Dienststellen. Kurz gesagt: Das Sprachrohr aller Feuerwehren in Niedersachsen.

Olaf Kapke möchte die Arbeit der Feuerwehr hervorheben

Was haben Sie sich in ihrem neuen Amt vorgenommen?

Kapke: Die Feuerwehren machen eine hervorragende Arbeit. Allerdings wird momentan darüber noch zu wenig gesprochen. Daher möchte ich aufzeigen, welche Leistungen alle Feuerwehrangehörigen abrufen und vermitteln und was der LFV-NDS genau macht. Dazu gehört auch, dass wir uns in den Sozialen Medien darstellen. Zudem möchte ich die Facharbeit in den Feuerwehren und deren Verbänden vernetzen. Wir haben im ganzen Land viele Fachleute, deren Wissen wir meiner Meinung nach bislang zu wenig nutzen. Nehmen wir als Beispiel den Waldbrand. Waldbrände im Harz, in der Heide oder der Wesermarsch unterscheiden sich gravierend aufgrund der Typografie und der Bewaldung. In der Regel beschäftigen sich vier bis fünf Arbeitskreise direkt oder auch indirekt mit diesem Thema. Die Experten aus diesen Arbeitskreisen sollen themenbezogen zusammengeführt werden und sich direkt mit den Waldbränden auseinandersetzen.

Waldbrand Hämelerwald: Olaf Kapke möchte die Facharbeit in den Feuerwehren und deren Verbänden vernetzen, zum Beispiel bei dem Thema Waldbrand. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Lehrte

Und wie sähe das konkret aus?

Kapke: So würde eine Expertin oder ein Experte aus dem Fachausschuss Technik, erläutern, welche Fahrzeuge gebraucht werden. Aus dem Bereich Feuerwehrflugdienst wüssten wir, wie das Gelände überflogen werden kann und aus dem Fachausschuss Ausbildung wüssten wir, welche Voraussetzungen die Kameradinnen und Kameraden mitbringen müssen, damit sie entsprechend geschult werden können.

Landesfeuerwehrpräsident ist seit 1982 in der Ortsfeuerwehr Lehre

Wie sind Sie zur Feuerwehr gekommen?

Kapke: Ich bin ein klassischer Quereinsteiger, da ich nicht in der Kinder- oder Jugendfeuerwehr war. Mein Bruder hat mich mitgenommen, dann bin ich dabei geblieben und seit 1982 bin ich Mitglied in der Ortsfeuerwehr in Lehre. Bis zum Zugführer habe ich die klassische Ausbildung durchlaufen, danach habe ich das Amt des Ortsbrandmeisters übersprungen und bin gleich Gemeindebrandmeister in der Gemeinde Lehre geworden. Danach war ich zwei Jahre stellvertretender Abschnittsleiter im Landkreis Helmstedt und 2010 bin ich Kreisbrandmeister geworden, da mein Vorgänger Regierungsbrandmeister geworden ist.

Unfall auf der A39: Olaf Kapke denkt häufiger an die schweren Unfälle auf den Autobahnen. Quelle: Feuerwehr Lehre

Gibt es Einsätze, an denen Sie immer wieder denken müssen?

Kapke: Im Landkreis Helmstedt sind wir für einen Teilbereich der A39 und der A2 verantwortlich. Und an die schweren verheerenden Unfälle auf den Autobahnen denke ich häufiger. Sehr oft sterben dabei nämlich Menschen und ganz schrecklich ist auch, wenn dabei Kinder involviert sind.

Olaf Kapke aus Lehre bekleidet viele Ehrenämter

Haben Sie neben dem Ehrenamt Feuerwehr noch andere Hobbys?

Kapke: Beim Karnevalsverein Lehre bin ich eines der Gründungsmitglieder und war Vize-Präsident. Doch dieses Hobby habe ich aufgegeben. Dafür engagiere ich mich weiterhin ehrenamtlich in der Gemeinde Lehre und bin stellvertretender Vorsitzender des Kulturvereins. Zu meinen Hobbys zählt auch das Kochen, daher helfe ich bei der Verpflegungsgruppe im Landkreis.

Neues Amt: Olaf Kapke aus Lehre wurde zum Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen gewählt. Quelle: Olaf Kapke/ privat

So viele Ehrenämter: Was motiviert Sie?

Kapke: Viele Feuerwehrleute sagen, dass sie ein Helfer-Syndrom haben. Das trifft auch auf mich zu. Als Kreisbrandmeister und Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes habe ich viele Gespräche mit der Kreisverwaltung, den Hauptverwaltungsbeamten und den einzelnen Städten und Gemeinden geführt. Immer in Absprache und Schulterschluss mit den Stadt- und Gemeindebrandmeistern. Durch den Austausch konnte das bestmögliche für die Feuerwehren im Landkreis erreicht werden. In meiner neuen Funktion möchte ich die Landschaft für die Feuerwehren in Niedersachsen gestalten. Aber nur weil ich Präsident bin, bin ich kein Einzelkämpfer. Feuerwehr funktioniert grundsätzlich nur als Team. Bereits in der Grundausbildung lernt jeder, dass man mindestens mit zwei Leuten - als Trupp - arbeitet. Daher möchte ich die Arbeit auch auf mehreren Schultern verteilen, damit die getroffenen Entscheidungen akzeptiert werden und wir gemeinsam schneller ans Ziel kommen.

Zur Person: Olaf Kapke Olaf Kapke (58) ist seit 2010 Kreisbrandmeister des Landkreises Helmstedt. Am 30. Juni endet diese Amtszeit. Weiterhin ist er seit fast elf Jahren Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Helmstedt. Im Vorstand des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen ist Kapke seit 2017, seitdem hat er in vielen Bereichen auf Landesebene mitgewirkt. Hauptberuflich arbeitet Kapke bei Volkswagen. Der neue Landesfeuerwehrpräsident kommt aus Lehre, ist verheiratet und hat drei Kinder. Eine Tochter (31) ist bei der Feuerwehr aktiv. Nach Corona freut er sich auf den Live-Austausch mit den Kameradinnen und Kameraden.

Trotz der Pandemie begeistern sich Kinder und Erwachsene für das Ehrenamt

Wie sieht es mit der Zukunft des Ehrenamts aus?

Kapke: Das Land Niedersachsen und der Landesfeuerwehrverband Niedersachsen betreiben seit Jahren die Kampagne „Ja zur Feuerwehr“ unter anderem mit Kino-Spots und Videoclips. Und unsere Betreuer*innen in den Kinder- und Jugendfeuerwehren leisten eine hervorragende Arbeit. Besonders im Bereich der Kinderfeuerwehren gibt es steigende Mitgliederzahlen, sodass permanent neue Kinderfeuerwehren gegründet werden. Davon profitieren die Jugendfeuerwehren, einige konnten so auch vor dem Aus bewahrt werden. Und durch diesen Nachwuchs ist die Chance größer, dass die Einsatzabteilug aufrecht erhalten werden kann. Bei einigen Feuerwehren gibt es trotz der Corona-Pandemie einen Zulauf an aktiven Mitgliedern. Diese ganzen Punkte stimmen mich optimistisch, dass wir einigermaßen unbescholten durch die Krise kommen.

Trotz der Pandemie begeistern sich die Kleinen für das Ehrenamt Feuerwehr: In Ehmen wurde eine Kinderfeuerwehr gegründet. Quelle: Kinderfeuerwehr Ehmen

Wie hat sich die Feuerwehrarbeit in Corona-Zeiten verändert?

Kapke: Die praktische Ausbildung leidet sehr unter Corona, da keine Präsenz-Übungsdienste absolviert werden können. Dafür tauschen sich viele Feuerwehren digital aus. In unseren Kinder- und Jugendfeuerwehren wurden Präsente verteilt und Malwettbewerbe ausgerufen, darüber bin ich sehr begeistert. Beim aktiven Dienst wird auf den Inzidenzwert der einzelnen Landkreise geschaut und entsprechende Hygienekonzepte erarbeitet. Wir wollen so viel wie möglich noch in Präsenz umsetzen, um einsatzfähig zu bleiben. Denn wir Feuerwehrkameraden müssen immer wieder mit den Gerätschaften üben, damit wir sie im Einsatzfall sicher einsetzen können. Jetzt hoffen wir, dass die Zahlen sinken und wir in den Sommer-Monaten mit der Präsenz-Ausbildung weiter machen können.

War die Einsatzfähigkeit wegen Corona schon gefährdet?

Kapke: Die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren in Niedersachsen waren bislang noch nicht gefährdet. Die Feuerwehrführungskräfte und die Kameradinnen und Kameraden widmen sich nämlich auch in dieser schwierigen Zeit weiterhin dem Ehrenamt Feuerwehr. Und somit ist die Motivation in den einzelnen unserer über 3200 Ortsfeuerwehren sehr groß.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig