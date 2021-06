Ohne  Führerschein: Motorradfahrer muss nach Unfall ins Krankenhaus

Volkmarsdorf

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Volkmarsdorf stürzte ein 24-jähriger Yamaha-Fahrer aus dem Bördekreis und verletzte sich dabei leicht. Sein Motorrad war nicht zugelassen und der Fahrer hatte keinen Führerschein.

Am frühen Nachmittag befuhr eine 29-jährige Mazda-Fahrerin aus dem Landkreis Helmstedt die Hauptstraße in Richtung Groß Sisbeck. In Höhe der Kirche musste sie hinter einem LKW verkehrsbedingt bremsen. Nach bisherigen Ermittlungen bremste der hinter ihr fahrende Motorradfahrer ebenfalls, wobei sein Vorderrad wegrutschte. Der Yamaha-Fahrer stürzte, rutschte über die Fahrbahn und prallte gegen den Pkw. Dabei wurde er leicht verletzt, sodass er mit Rettungswagen in die Klinik nach Helmstedt gefahren werden musste.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 24-Jährige keinen Führerschein hatte. Außerdem war seine Maschine nicht zugelassen – die Polizei stellte sie sicher.

Polizei lobt die Anwohner

„Ein besonderes Lob der Polizei geht hier an Anwohner der Hauptstraße“, sagt Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. „Einige von ihnen haben sich bei dem Unfall vorbildlich verhalten, indem sie Erste Hilfe bei dem Kradfahrer leisteten und sogar die Absperrung der Unfallstelle bis zum Eintreffen der Rettungsdienste übernahmen.“

