Ölspur-Alarm: Feuerwehr Flechtorf muss erneut zu Kreuzung ausrücken

Flechtorf

Es ist eine nicht endend wollende Geschichte: Am Montagabend wurde die Feuerwehr Flechtorf erneut zu einem Einsatz in der Nikolaus-Otto-Straße an der Kreuzung K 33 alarmiert. Der Grund: eine Ölspur auf der Fahrbahn. „Wieder einmal“, berichtet die Feuerwehr in einer Mitteilung. Denn die Helfer rückten in diesem Jahr bereits zum fünften Mal zu der Kreuzung aus, um in diesem Bereich Ölspuren zu beseitigen. Erst zu Beginn des Jahres, dann kam es allein im August zu drei Einsätzen.

Der Feuerwehr fehlen Hinweise auf Verursacher

Am Montag zog sich die Ölspur etwa 150 Meter über die Nikolaus-Otto-Straße und Teile der Landstraße 295. „Zur Abwechslung hatte dieses Mal aber anscheinend ein Fahrzeug, welches von der Landstraße 295 kam und in das Gewerbegebiet fuhr, Öl verloren“, heißt es in der Mitteilung. Sonst seien es meistens Fahrzeuge die das Gewerbegebiet verlassen. „Es war wieder kein Verursacher zu ermitteln. Das ist ein Problem“, sagt Rainer Madsack, Pressesprecher der Gemeindefeuerwehr Lehre.

Anzeige

Die Feuerwehr sicherte die Gefahrenstelle ab und forderte eine Fachfirma zur Ölspurbeseitigung an. „Wir fordern einen Fachbetrieb an, weil die Feuerwehr kein zertifizierter Fachbetrieb zur Beseitigung von Öl ist“, so Madsack. Bei einer extremen Gefährdung, wenn beispielsweise Regen das Öl verbreiten würde und der Boden großflächiger kontaminiert werde, streut und fegt die Feuerwehr die Straßen ab.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Im Einsatz waren: Die Feuerwehr Flechtorf mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften, auch der stellvertretende Gemeindebrandmeister war am Einsatzort.

Von Nina Schacht