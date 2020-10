Northeim

Die Polizei in Northeim fahndet nach einem 43-jährigen Mann aus dem Maßregelvollzug in Moringen. Der Mann habe zuletzt in Lehre bei Wolfsburg gewohnt, aber gegen seine Residenzverpflichtung verstoßen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Gefahndet werde bereits seit Anfang September. In der ersten Veröffentlichung dazu hieß es nun, dass sich der 43-Jährige zuletzt in Goslar oder im Bereich Wernigerode aufgehalten haben könnte. Die Polizei warnt, sich dem Mann nicht zu nähern. Weitere Details nannte eine Sprecherin nicht.

Von RND/lni