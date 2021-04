Velpke

Das Kita-Neubau-Projekt für Velpke geht in die nächste Phase. Mittlerweile steht ein Standort fest und wie das Gebäude dort aussehen soll, ist auch klar: Genauso wie das der Kita in Bahrdorf. Auf diese Weise lasse sich wenigstens ein bisschen Geld sparen, meint Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke. Denn: „Man müsste auf die Finanzen gucken, aber es gibt nun einmal den Rechtsanspruch.“ Deshalb kämen die Kommunen um neue Kitabauten nicht herum.

Hoher Bedarf: „Velpke wird weiter wachsen“

„Velpke wird noch weiter wachsen“, ist sich Fricke sicher. Und das ist natürlich einerseits eine gute Nachricht. Andererseits muss eben die Infrastruktur angepasst werden, und das kostet. Im Fall der Kita „Velpke III“ auf einem Grundstück östlich des Seniorenzentrums handelt es sich um eine Investition von etwa 4,4 Millionen Euro für die Haushaltsjahre 2022 und 2023. Ein kleiner Puffer für bisher nicht vorhersehbare Kosten ist dabei mit einberechnet.

Die Investitionsplanung zeigt: Es dauert voraussichtlich noch gut zwei Jahre, bis die ersten Kinder die Kita besuchen können. Dabei wurde der Grundsatzbeschluss bereits 2019 gefasst. Denn damals, kurz nach Einweihung des Kita-Neubaus an der Turnhalle, war schon abzusehen, dass die Plätze den Bedarf auf Dauer trotzdem nicht decken können.

Visualisierung: Das winkelförmige Gebäude mit einem begrünten Außenbereich. Niedrige Fenster und eine Außentoilette gehören zu den besonders praktisch durchdachten Details der Planung. Quelle: Gemeinde Velpke

Im Neubau am Seniorenzentrum sollen ab 2023 zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen unterkommen – insgesamt 105 Kinder. Eine der Gruppen soll integrative Arbeit leisten, also auch für Kinder mit besonderem Förderbedarf geeignet sein. Der Ausschuss für Kindertagesstätten schaut sich die Pläne in seiner hybriden Sitzung am heutigen Dienstag, 20. April, nochmal genauer an. Der Samtgemeindeausschuss befasst sich dann am 18. Mai mit dem Thema und am 8. Juni schließlich sollte der Samtgemeinderat den notwendigen Beschluss fassen können, falls alle zufrieden sind.

Mit viel Kritik ist nicht zu rechnen, da das Architekturbüro Gödde während der Planung bereits mit der politischen Arbeitsgruppe „Kita-Neubau“ in Kontakt stand. Das Grundstück ist 4436 Quadratmeter groß, das Gebäude soll in Winkelform darauf errichtet werden. Die Fenster des Hauses werden übrigens ganz kindgerecht geplant – sie sind so angeordnet, dass auch die Kleinsten hinausschauen können, ohne sich dafür extra einen Hocker holen zu müssen. Ebenfalls ganz praktisch durchdacht: Es soll auch eine Außentoilette geben.

Von Andrea Müller-Kudelka