Neue Plätze: So geht der Umbau für die Kita Lummerland voran

Velpke

Kita-Plätze werden in der Samtgemeinde Velpke dringend benötigt. In den Räumen der Carl-Friedrich-Gauß-Schule sollen zwei neue Räume für Kita-Kinder zu Verfügung stehen. Diese sind an den Neubau der Kita „ Lummerland“ angegliedert. 40 weitere Plätze in altersübergreifenden Gruppen sollen in den Räumen in Velpke entstehen. Aus einer Kita-Gruppe in der „Lummerland-Kita“ wird eine Krippengruppe. Das berichtete Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke am Montag. Er informierte auch über Corona-Maßnahmen in der Samtgemeinde.

Umbau der Schulräume kostet 625 000 Euro

Für den Umbau der Schulräume wurden im Haushalt rund 625 000 Euro veranschlagt. „Wir bauen rund 200 Quadratmeter für die Kita-Kinder um“, sagt Fricke. Auf dem Umbau-Plan stehen jetzt die sanitären Anlagen und die Elektroinstallation. Ende Juni sollen die Räume in Betrieb genommen werden. Im September sollen die Kinder in die neuen Räumen einziehen können. Das Personal für die Erweiterung der Kita ist bereits gefunden: Sieben neue Erzieher werden die Kinder betreuen. „Darüber freue ich mich sehr“, sagt Nicole Kindler, Leiterin der Kita „ Lummerland“.

Anzeige

Fricke : Eltern müssen in der Corona-Krise entlastet werden

Aufgrund der Corona-Krise möchte der Bürgermeister die Schließzeiten der Kitas in der Samtgemeinde aussetzen. Normalerweise sind die Kitas während der Sommerferien zwei Wochen geschlossen. Der Hintergrund sei, Eltern zu entlasten. „Das hängt aber natürlich von der Entwicklung der Krise ab und davon, wann die Kindergärten generell wieder öffnen“, sagt Fricke. Für Kinder, die sich in der Notbetreuung befinden, sei das jedoch sinnvoll. Die Notbetreuung möchte Fricke auch gerne großzügiger gestalten. „Beispielsweise könnten Kinder von Lehrern oder Kinder alleinerziehender Berufstätiger betreut werden“, so der Samtgemeindebürgermeister.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Trotz der zusätzlichen Räume und des Neubaus der Kindertagesstätte in Bahrdorf ist der Bedarf an Kira-Plätzen in der Samtgemeinde jedoch noch nicht gedeckt. „Eine weiterer Kita-Bau ist in der Diskussion“, so Fricke.

Was sonst noch in Velpke während Corona wichtig ist

Das Rathaus der Samtgemeinde soll am 4. Mai wieder geöffnet werden. Derzeit arbeiten die Mitarbeiter der Samtgemeinde im Schichtdienst. Für Besprechungen wird auf verschiedene Räume ausgewichen, um den entsprechenden Abstand einzuhalten. Geschlossen bleiben jedoch die Schulsporthallen für eine außerschulische Nutzung bis zu den Sommerferien, wie Fricke mitteilt. Zunächst waren die Schulsporthallen bis zum 18. April geschlossen worden. Aufgrund der Corona-Pandemie widerrief die Samtgemeinde jedoch alle ursprünglich genehmigten Nutzungen. „Auch eine Sondernutzung in den Sommerferien wird zum jetzigen Zeitpunkt als nicht genehmigungsfähig gesehen“, so der Samtgemeindebürgermeister.

Lesen Sie auch:

Von Nina Schacht