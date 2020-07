Neue Kita Lummerland in Velpke: Hier ziehen bald 40 Kinder ein

Velpke

Der Kita-Ausbau in der Samtgemeinde Velpke geht weiter: Im September sollen zwei Räume der Oberschule von Kita-Kindern bezogen werden, die sich direkt neben der Kita Lummerland befinden. Derzeit wird das Außengelände umgebaut, es sind noch Pflasterarbeiten notwendig. Doch bereits in wenigen Monaten sollen 40 zusätzliche Kita-Plätze für die Kita Lummerland entstehen. Dafür stellte die Samtgemeinde sieben weitere Mitarbeiter ein, wie Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke berichtet.

Zahl der Kita- und Krippenplätze wächst auf 113

Mit der Inbetriebnahme zwei weiterer Gruppen wächst die Zahl der Plätze auf insgesamt 113 an. Diese sind in drei Krippengruppen mit jeweils 15 Kindern aufgeteilt und drei Kindergartengruppen mit 68 Plätze, darunter eine integrative Gruppe. Rund 200 Quadratmeter werden für Einrichtung umgebaut: zwei Schulräume, ein Bad, eine Küche und der Eingangsbereich. Die Räume bekommen Akustikdecken und neue Türen. Zusätzlich sind Elektroarbeiten notwendig. Insgesamt kostet der Umbau der Schulräume rund 625 000 Euro.

Die neuen Räume der Kita Lummerland sollen zunächst befristet bis zum 31. Dezember 2023 genutzt werden. „Dann schauen wir weiter. Geplant ist für 2023 eine weitere Kita in Velpke, so dass wir die alte Kita in Bahrdorf und die Kleingruppen in Grafhorst und Danndorf eventuell auflösen können “, so der Samtgemeindebürgermeister.

Kita Bahrdorf : Im September 2021 bezugsfertig

Und auch die Kita in Bahrdorf „nehme Form an“, wie Fricke mitteilt. Im August stehe dort das Richtfest an. Fertig sein soll der Kita-Bau dann im September 2021. Die Kita wird Platz für 75 Kita-Kinder und 40 Krippenkinder bieten, auch eine integrative Gruppe ist vorgesehen, wie der Bürgermeister mitteilt.

