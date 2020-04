Namen gesucht: Wie sollen die Störche in Flechtorf heißen?

Flechtorf

Sie scheinen sich wohl zu fühlen in Flechtorf, aber ihnen fehlt noch ein Name. Das soll sich nun ändern. Die Gemeinde hatte zur Namensfindung für die beiden Störche aufgerufen. Und die Beteiligung war immens: 70 Vorschläge gingen bei der Verwaltung ein.

Der Ortsrat mit Ortsbürgermeisterin Edelgard Hahn entschied sich für diese drei Namenspaare: Heinrich und Mathilde, Romeo und Julia sowie Paul und Paula. Jetzt können Bürger aus der Gemeinde Lehre ihren Favoriten wählen. Die Störche wohnen auf dem Grundstück von Helmut Bauwe in Flechtorf. Er hatte dort vor einigen Jahren ein Storchennest eingerichtet.

Abstimmungen nimmt die Gemeinde Lehre per E-Mail an stab@gemeinde-lehre.de oder telefonisch bei Julian Sprenger unter Telefon (0 53 08) 69 92 2 im Rathaus entgegen. Einsendeschluss ist laut Verwaltung Montag, 20. April.

Gewinner werden von der Gemeinde benachrichtigt

Die Flechtorfer Gaststätte „Zum Dorfkrug“ und die Firma Tedox in Flechtorf hatten für die Nenner der drei favorisierten Namenspaare Gutscheine zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde will sich zeitnah mit den Gewinnern in Kontakt setzen, heißt es aus der Verwaltung.

