Nahverkehr: Diese Bushaltestellen werden in Velpke umgebaut

Mit Bus und Bahn unterwegs sein: das schont die Umwelt. Wer kein Auto besitzt ist gar auf den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) angewiesen. Doch vielerorts sind die Haltestellen nicht barrierefrei oder in einem schlechten Zustand. In der Samtgemeinde Velpke werden acht Bushaltestellen umgebaut oder neu errichtet. Die Baumaßnahmen werden vom Land bezuschusst. Die Kosten belaufen sich auf rund 517 500 Euro. Das Land bezuschusst den die ÖPNV-Projekte mit 75 Prozent, wie die Landtagsabgeordnete Veronika Koch ( CDU) mitteilt.

Haltestellen sollen barrierefrei werden

Der Grund für den Umbau: Viele Wartehallen sind in die Jahre gekommen, sie verursachen einen hohen Reparaturaufwand. Einige der Wartehallen seien gänzlich unbrauchbar, wie die Verwaltung mitteilt. Zudem sollen die Haltestellen barrierefrei werden. Nach dem Ausbau, seien die Haltestellen, komfortabler für die Fahrgäste, sowie wirtschaftlicher und verkehrssicherer für die Busunternehmen, teilt die Gemeinde mit.

Diese Haltestellen werden umgebaut – eine Übersicht:

Mackendorf, Haltestelle „Süd (Spielplatz)“: Die nördliche Haltestelle in Fahrtrichtung Helmstedt wird mit Kasseler Sonderbord und Auffindestreifen barrierefrei umgebaut. Es soll eine neue Wartehalle aufgestellt werden, die Samtgemeinde mitteilt. Der Ausbau der südlichen Haltestelle in Fahrtrichtung Wolfsburg erfolgt in gleicher Weise. Allerdings bleibt die vorhandene Wartehalle erhalten und wird lediglich umgesetzt. Die Kosten für den barrierefreien Umbau schätzt die Gemeinde auf etwa 57.500 Euro, die Zuschüsse vom Land und vom Regionalverband belaufen sich auf rund 45 300 Euro.

Rümmer „Volkmarsdorfer Straße“: Die nördliche Haltestelle in Fahrtrichtung Wolfsburg, wird barrierefrei umgebaut. Zudem wird eine neue Wartehalle aufgestellt. Die südliche Haltestelle ( Fahrtrichtung Helmstedt) wird ebenfalls umgebaut. Das bisherige Wartehäuschen wird ersetzt. Die Kosten belaufen sich laut Gemeinde auf 86 900 Euro, davon bezuschusst das 67 300 Euro.

Barrierefreiheit: So sieht sie aus Kasseler Borde: Ein Busbord ist ein Betonprofil. Es wird an Haltestellen als Randstein eingesetzt. Der abgerundete Bordstein wurde in Kassel entwickelt, daher stammt sein Name. Das Kasseler Sonderbord ist rutschfest strukturiert und kann dadurch von Blinden und Sehbehinderten gut ertastet werden. Der helle Beton schafft einen Kontrast zum Gehweg, sehbehinderte Menschen können das Sonderbord deshalb leichter erkennen. Das Sonderbord ermöglicht Bussen, dicht an die Haltestelle heranzufahren, so dass ein barrierefreien Zugang zu den Verkehrsmitteln möglich ist. Auffindestreifen: sind ein tastbares Bodenleitsystem für Menschen mit einer Sehbehinderung. Auffindestreifen weisen auf den Beginn eines Blindenleitsystems oder auf seitlich gelegene Ziele, wie Bushaltestellen hin. Auffindestreifen werden quer über den Gehweg verlegt.

Rümmer „Ort“: Auch diese Haltestelle wird mit Kasseler Sonderbord und Auffindestreifen umgebaut. Die bisherige Bushäuschen wird ersetzt. Geschätzte Kosten: rund 49 700 Euro. Die Zuschüsse vom Land und dem Regionalverband belaufen sich auf rund 35 500 Euro.

Klein Sisbek: Die südliche und die nördliche Haltestelle werden mit Sonderbord und Auffindestreifen barrierefrei umgebaut. Die bisherigen Bushäuschen werden ersetzt. Der Umbau kostet rund 133 200 Euro, die Zuschüsse vom Land und vom Regionalverband belaufen sich auf 111 900 Euro.

Danndorf: Eine neue Haltestelle an der L 647 soll beidseitig mit Sonderbord und Auffindestreifen am Fahrbahnrand gebaut werden. Ein Wartehaus ist in beide Fahrtrichtung vorgesehen. Der Umbau kostet für den etwa 197 300 Euro, die Zuschüsse vom Land und vom Regionalverband betragen etwa 172 300 Euro.

CDU : ÖPNV muss in ländlichen Regionen gefördert werden

Das Land Niedersachsen unterstützt den Umbau der Haltestellen. „Im ländlichen Raum spielt die Förderung des ÖPNV eine wichtige Rolle und ist ein entscheidender Faktor für die Mobilität der Zukunft“, teilt die Landtagsabgeordnete mit. Das Förderprogramm solle den ÖPNV noch attraktiver machen.

Bis 2022 müssen Bushaltestellen barrierefrei sein

Hintergrund: Das Personenbeförderungsgesetz des Bundesamtes für Justiz schreibt die Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr bis 2022 vor. Umfang und Qualität des Verkehrsangebotes werden im Nahverkehrsplan definiert. Darin sollen auch die Belange jener Menschen berücksichtigt werden, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.

