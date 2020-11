Lehre

Ein kleiner Kasten öffnete Jamie (11) und Julien Fürch (10) aus Lehre die Tür zu einer magischen Welt. Mit Requisiten aus einem Zauberkasten der Ehrlich Brothers feilten sie an ihren ersten Tricks – und waren schnell Feuer und Flamme. Ihre ersten Auftritte hatten sie vor Familie, Freunden und Nachbarn. „Vor Corona haben wir regelmäßig Zettel im Wohngebiet verteilt. Daraufhin kamen Familien zu uns und haben sich die Show der beiden angeschaut“, erzählt Papa Stefan. 2019 sahen sie die Ehrlich Brothers das erste Mal live. „Selbst die Skeptiker, die anfangs mit verschränkten Armen da sitzen, haben nach der Show ein Lächeln im Gesicht“, sagt Jamie.

Bildergalerie der Nachwuchs-Zauberer:

Jamie (11) und Julien (10) Fürch aus Lehre traten bei der Ehrlich Brothers Magic School auf, bei der Nachwuchs-Zauberer gegeneinander antreten. Seit drei Jahren feilen die beiden bereits an ihren eigenen Tricks.

Beide sind unter anderem auf Youtube auf Sendung. Jamie zaubert auf „Jamies Videowelt“ Löcher in Karten und wieder heraus, sein Bruder widmet sich auf „Julien allein zu Haus“ neben Zauberei auch der Unterhaltung. Stefan Fürch betreut die beiden bei der Umsetzung, auch Mutter Nicole gehört zum familiären Beraterstab dazu. „Wenn wir neue Ideen haben, zeigen wir sie vorher gerne unseren Eltern, die geben uns dann oft noch Tipps“, sagt Julien.

Mit Videos ihrer Performance bewerben sich die Brüder aus Lehre für die „ Ehrlich Brothers Magic School“

„Ein Instagram-Kontakt von Jamie brauchte uns darauf, ob die ‚ Ehrlich Brothers Magic School‘ nicht etwas für uns wäre“, sagt der Zehnjährige. Die Ehrlich Brothers suchten junge Talente für ihre Show. In einem 20-minütigen Bewerbungsvideo stellten sich die Brüder vor. Während Julien Fingerfertigkeiten mit Münzen beherrscht, hat Jamie sich auf Karten spezialisiert. Einer seiner Tricks: Um die vom Zuschauer erwählte Karte zu erraten, lässt er mit Hilfe einer Feuerzeug-Flamme Drähte die Form der Zahl sowie der Kartenfarbe annehmen.

Nach mehreren Videos und Telefoninterviews reichten die beiden eine Performance zum Thema Prank (Streich) ein und erhielten die Zusage. Am 9. Oktober ging es mit den Eltern ins ostwestfälische Bünde zur Zauberwerkstatt der Ehrlich Brothers – eine riesige Halle, in der sie ihre Illusionen erarbeiten. „Man hat die berühmtesten Requisiten wie den goldenen Lamborghini gesehen“, berichtet Jamie. Am Tag der Einweisung durften sie selbst auch mit dem magischen Motorrad durch die Halle schweben. Und sie trafen ihren Show-Paten Andreas Ehrlich. „Es war sehr aufregend“, meint Julien.

Der Sieger der Show gewinnt einen Tag auf Tour mit den Ehrlich Brothers

Dabei stand die eigentliche Aufzeichnung vor der Kamera am nächsten Tag noch bevor. Die beiden wurden geschminkt und gestylt, dann folgte der große Auftritt. Sie traten gegen Lucy und Kira Bus aus Werl an. Das Prinzip der Show: Im Quiz geht es darum, wer einen Zaubertrick der Ehrlich Brothers durchschaut. Danach führen die jungen Magier ihre eigene Performance vor. Wer letztere Kategorie gewinnt, entscheidet das Publikum mit Applaus. Der Preis ist ein Tag auf Tour mit den Ehrlich Brothers.

Die Anspannung bei den Brüdern aus Lehre war groß. „Als wir einen Trick nochmal für die Nahaufnahme zeigen sollten, hat man gemerkt, dass meine Hände gezittert haben“, erzählt Julien. Der Zeitplan war eng und die Tricks aufwendig vorbereitet, daher mussten diese beim ersten Take sitzen. Und dann fehlte auch noch ein Requisit! Von den Eltern, die im Publikum mitfieberten, gab es Lob für die Ehrlich Brothers. „Wir fanden es toll, wie sie auf die Kinder eingegangen sind, obwohl die Regie Druck gemacht hat“, sagt Mutter Nicole.

Gehen vielleicht bald die Fürch Brothers auf Tour? Wer weiß. Jamie und Julien planen, nach der Schule zu studieren, wollen aber auch der Zauberei treu bleiben. Die Show soll ab dem 7. Dezember auf tv.now und später auch auf Super-RTL zu sehen sein.

Von Christian Opel