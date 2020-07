Nachtragshaushalt: Samtgemeinde Velpke fehlen rund 200 000 Euro

Samtgemeinde Velpke

Das Coronavirus hat auch den Etat 2020 der Samtgemeinde Velpke befallen: Weil Kindertagesstätten ihre Türen schließen mussten und noch immer nur mit vermindertem Angebot arbeiten können, fehlen die entsprechenden Gebühren in der Samtgemeindekasse. Einer der Gründe, weswegen der Samtgemeinderat in der Sitzung am Dienstag über einen Nachtragshaushalt zu befinden hatte. Es galt, im Vergleich zum ursprünglichen Haushalt in Höhe von 1,499 Millionen Euro einen Fehlbedarf von rund 200 000 Euro zu decken. Für Investitionen muss die Kreditaufnahme darüber hinaus um rund 700 000 Euro auf 5,9 Millionen erhöht werden.

Lothar Wenzel ( CDU) präsentierte dem Samtgemeinderat die Zahlen des ersten Nachtragshaushalts – eine, wie er sagte, „nicht gerade angenehme Aufgabe“. Neben den coronabedingten Verlusten bei den Kitas in Höhe von rund 147 000 Euro erläuterte Wenzel weitere Gründe für den Nachtrag: Bei der Erweiterung der Grundschule Bahrdorf ergebe sich ein Mehrbedarf von 80 000 Euro gegenüber bisherigen Ansätzen, ein Wasserschaden aus dem Juni an gleicher Stelle muss behoben werden.

Den Gesamthaushalt in dieser Form bezeichnete Fricke als noch vertretbar

Der Neubau der Kita Bahrdorf bringt Mehrkosten in Höhe von 600 000 Euro. Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke (parteilos) sprach von begründeten Steigerungen. Er sei allerdings gespannt, wo die Reise noch hingehe. Den Gesamthaushalt in dieser Form bezeichnete Fricke als noch vertretbar. Kritik kam lediglich von den Grünen. Dietrich Hansmann forderte in einem Redebeitrag zunächst mehr Ehrlichkeit, relativierte später jedoch seine Aussage und sprach von mehr nötiger Weitsicht.

Zu Beginn der Sitzung im großen Saal des Schützenhauses hatten Samtgemeindebürgermeister Fricke, der Leiter Zentrale Dienste Stephan Ehrlich und Uwe Wehke, Leiter Bürgerdienste, über aktuelle Themen berichtet. So seien Müllsammelaktion und Sportlerehrung in diesem Jahr ausgefallen und auch der ursprünglich vorgesehene Zeitplan für den Erweiterungsbau der Grundschule Bahrdorf sei nach hinten gerückt. Richtfest in der Kita Bahrdorf könnte nach jetzigen Zeitplan am 25. August gefeiert werden. Die Erweiterung der Grundschule Groß Twülpstedt befinde sich in der Planungsphase und im September soll Baubeginn der ersten Rettungswache Groß Twülpstedt sein.

Neues Wohngebiet: Naturschutz berücksichtigen

Bei zwei Gegenstimmen stimmte der Samtgemeinderat auch einer Flächennutzungsplanänderung für Velpke zu. Östlich des Seniorenzentrums/Hasenberg soll ein neues Wohngebiet entstehen. Ein Änderungsantrag der Grünen, der eine Festschreibung von Mindestabständen zum Wald vorsieht, wurde mehrheitlich abgelehnt. „Wir werden noch rechtzeitig dafür sorgen, dass Naturschutzbelange auch in diesem Gebiet nicht vergessen werden“, erklärte dazu Mark Kreutzberg ( SPD).

Von Burkhard Heuer