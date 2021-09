Velpke

Eigentlich sollte die neue Kita Krümelkiste in der Helmstedter Straße am 1. September von allen fünf Kinder-Gruppen komplett bezogen werden, doch der heftige Wasserschaden aus dem Juli verzögert den kompletten Betriebsstart weiter.

Nach dem Richtfest war man zunächst guter Hoffnung, doch die Trocknungsarbeiten und Reparaturen dauern noch an. Nun sind erst mal die zwei Krippengruppen eingezogen, die je 15 Kindern Platz bieten. Die drei Kindergartengruppen mit Platz für insgesamt 68 Kinder sollen zum 1. Dezember nachfolgen, so der derzeitige Plan. Momentan sind diese Kinder verteilt auf die Kitas Dachsbau, Lummerland und das Feuerwehrgerätehaus in Bahrdorf.

Hohe Nachfrage erfordert Handeln der Samtgemeinde

Die Nachfrage nach Kita-Plätzen in der Samtgemeinde ist nach wie vor groß. Nach dem Ausbau der Kita Lummerland für rund drei Millionen Euro, ist der Neubau der Kindergartenanlage Krümelkiste mit rund 4,5 Millionen Euro das teuerste Investitionsprojekt der Samtgemeinde überhaupt geworden. Als Trägerin zahlt sie davon den höchsten Anteil aus eigenen Haushaltsmitteln, der Landkreis Helmstedt und das Land Niedersachsen geben rund 1,15 Millionen Euro dazu. Damit verfügt die Samtgemeinde jetzt über insgesamt sieben Kindergärten.

98 Betreuungsplätze, davon eine integrative Gruppe, bietet die neue Krümelkiste demnächst auf einer Fläche von circa 1400 Quadratmetern. Ein großer Außenspielbereich sowie Grünflächen und Parkplätze kommen hinzu. Zu den zwei Krippenräumen gehören Schlaf- und Sanitärräume. Zu den drei Kindergartenräumen gehören sanitäre Einrichtungen, ein Ruhe- und ein großer Bewegungsraum. Weiterer Platz ist für Besprechungszimmer und die Leitung, Nicol Schöpe, vorgesehen. Außerdem ein Aufenthaltsraum für das Personal, sowie barrierefreie WC’s, Lager-, Hauswirtschafts- und Technikräume. Außerdem sind eine Ausgabeküche und ein Kinderrestaurant entstanden.

Der Bedarf lässt die Personalkosten enorm ansteigen

Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke hat ein wachsames Auge auf die Entwicklung. Die neuen Räume der Kita Lummerland sollen zunächst befristet bis zum 31. Dezember 2023 genutzt werden. „Dann schauen wir weiter. Geplant ist für 2023 eine weitere Kita in Velpke in identischer Weise und Kostenhöhe wie der Neubau Krümelkiste, die 2024 eröffnen soll. Eventuell können wir die alte Kita in Bahrdorf und die Kleingruppen in Grafhorst und Danndorf dann auflösen“, so Fricke.

Zur Galerie Anfang September sind Krippen-Gruppen der Kita Krümelkiste in den Neubau an der Helmstedter Straße eingezogen. Die drei Kita-Gruppen sollen im Dezember folgen.

Er spüre sehr deutlich, dass sich die Wünsche der Eltern hin zu mehr Ganztagsbetreuung verändert haben. „Rund siebzig Prozent der Kinder werden schon im Alter von einem Jahr in die Krippe gegeben. Im Vergleich zu 2009, wo es eine Krippengruppe in der Samtgemeinde gab, liegen wir jetzt schon bei 13 Gruppen. Als Träger beschäftigen wir derzeit rund 150 Erzieherinnen und Erzieher, das macht rund acht Millionen Euro Personalbudget im Jahr. Den größten Teil davon nehmen wir aus Haushaltsmitteln, aber wir haben rund 3,3 Millionen Euro jährlichen Zuschussbedarf. Das stellt uns vor enorme Herausforderungen“, so Fricke.

Von Stefanie M. Brakel