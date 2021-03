Nach Telefon-Odyssee: Vorsfelder Paar begibt sich selbst in Corona-Quarantäne

Vorsfelde/Grafhorst

Angelika und Dieter Timm aus Vorsfelde haben sich selbst eine Corona-Quarantäne verordnet, weil ihre Tochter am Samstag ein positives Covid-19-Testergebnis erhalten hat. Das ist vorbildlich. Weniger gut, aber wahrscheinlich kein Einzelfall, ist die telefonische Odyssee der betroffenen Familie nach der Nachricht. „An einem Wochenende ist offenbar niemand erreichbar, der die notwendigen Schritte in die Wege leiten könnte – das musste alles bis Montag warten“, schimpft Angelika Timm. Ihr Mann ergänzt: „Und dabei geht es doch um Menschenleben!“

Nicht nur das Wochenende, auch die unterschiedlichen Stabsstellen in zwei benachbarten Kommunen waren zumindest ein Stolperstein wenn nicht gar eine schier unüberwindbare Barriere für die Familie. „Meine Tochter hat verzweifelt versucht, jemandem ihre direkten Kontakte mitzuteilen, damit die so schnell wie möglich unterrichtet werden können“, erzählt Angelika Timm. Das Vorsfelder Ehepaar stand in direktem Kontakt mit der Tochter und den beiden Enkelkindern (5 und 1,5 Jahre alt), die gemeinsam mit ihrem Vater am Montag per Schnelltest bei einer Drive-Inn-Stelle im sitzend per Schnelltest ebenfalls positiv getestet wurden. Die Ergebnisse der daraufhin erfolgten PCR-Test werden morgen erwartet.

„Unverantwortlich!“

Angelika Timm findet es unverantwortlich, dass selbst die Testung der direkten Familienmitglieder erst am Montag folgte. Den Corona-Viren sei ja schließlich egal, ob gerade Sonntag ist. Wann, wo und wie sie selbst und ihr Mann getestet werden, weiß sie noch gar nicht. „Wir erhielten von unterschiedlichen Personen unterschiedliche Informationen, ob das ohne Symptome überhaupt passiert und wie lange wir jetzt in Quarantäne bleiben sollen – sieben Tage, zehn oder 14.“ Und wenn sich ihre Tochter nicht direkt bei ihr gemeldet hätte, so die 60 Jahre alte Angelika Timm, hätte sie selbst am Montag ahnungslos ihre Arbeitsstelle aufgesucht – an einer Schule. „So geht das doch nicht! Kein Wunder, dass die Zahlen ständig wieder in die Höhe schießen!“

Angelika Timm hat wegen ihrer Arbeitsstelle die erste Impfung mit Astrazeneca bereits hinter sich und lag danach „drei Tage flach, vielleicht weil ich allergisch auf alles Mögliche reagiere“, so die Vorsfelderin. Ihr Mann ist 77 Jahre alt und hat bisher noch keinen Impftermin. Beide sind verständlicherweise verunsichert. Und sauer. „Ich habe schon von einem anderen Fall gehört, da hat eine direkte Kontaktperson erst nach acht Tagen Bescheid bekommen. Das ist doch unverantwortlich!“, sagt Angelika Timm. Sie selbst hat sich erstmal nach fernmündlicher Info von ihrem Hausarzt krankschreiben lassen.

Masken für alle in der Kita in Grafhorst

In der Kita in Grafhorst gab es nach WAZ-Informationen bereits in den vergangenen Wochen Verdachtsfälle. Jetzt wartet die Kita-Leitung auf das Ergebnis der PCR-Tests der beiden Enkelkinder der Timms, das am Dienstag erwartet wird. „Sollte eines der Kinder positiv sein, geht die Krippe mit den Erziehern 15 Tage in Quarantäne“, teilt Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke auf WAZ-Nachfrage mit und ergänzt: „Das Gesundheitsamt möchte, dass auch in den Gruppen ab sofort bis zu negativen Testergebnissen Masken getragen werden.“ Weitere Kitas der Samtgemeinde Velpke seien aktuell nicht von Corona-Fällen betroffen.

Keine Ansprechpartner erreichbar: Dieter und Angelika Timm sind in Corona-Quarantäne und stocksauer. Quelle: Roland Hermstein

Den einzigen Kontakt zur Außenwelt haben die Grafhorster Familie und die Timms jetzt erstmal nur noch auf Abstand an der geöffneten Haustür, auf der Terrasse oder am Fenster. Auch das WAZ-Foto entstand aus der Ferne.

Von Andrea Müller-Kudelka