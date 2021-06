Seit Samstag werden nun in Flechtorf wieder Schnelltests angeboten. Zuvor musste der Betrieb einige Tage ruhen, weil Randalierer das Testzelt auf dem Tedox-Parkplatz zerstört hatten. Es war nicht der erste Fall von Vandalismus auf dem Gelände.

Nach Randale: Corona-Testzentrum in Flechtorf nimmt Betrieb wieder auf

