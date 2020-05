Lehre

Die Corona-Krise zwingt viele Menschen neue Wege zu finden. So auch die Mitarbeiter der Bücherei in Lehre. Ab sofort werden Menschen aus der Gemeinde wieder mit Lesestoff versorgt. Nach der Zwangsschließung aufgrund von Corona werden die Bücher über ein Fenster herausgegeben. Sie können so auch wieder abgegeben werden.

Ehrenamtliche freuen sich über Wiedereröffnung

„Wir freuen uns, dass es nun wieder losgeht und hoffen, dass das Angebot gut angenommen wird“, sagt Wiebke Wulff-Heitmann, die gemeinsam mit Daniela Piehl und Ingrid Wettlaufer die Bücherei Lehre ehrenamtlich betreut.

Gemeindebürgermeister: Ein gutes Buch ist in dieser Zeit viel wert

Auch Gemeindebürgermeister Andreas Busch freut sich, dass die Bücherei wieder öffnet. „Ich bin froh, dass wir eine Lösung gefunden haben, wie möglichst kontaktlos Bücher heraus gegeben werden können. Gerade in dieser Zeit ist ein gutes Buch sehr viel wert“.

Öffnungszeiten der Bücherei

Leseratten können zu den gewohnten Öffnungszeiten mittwochs von 17 bis 19 Uhr und freitags von 9 bis 11 Uhr am Fenster der Bücherei in der Kita „Kunterbunt“, Campenstraße 17b, Bücher ausleihen oder wieder abgeben.

