Es war ein besonderer Tag für viele Kinder in der Gemeinde. Denn: Viele von ihnen durften am Montag das erste Mal wieder in ihre Krippen- oder Kindergartengruppe, die Mitte März aufgrund der Corona-Pandemie für den regulären Betrieb schließen mussten. Trotz vieler neuer Vorgaben und Bestimmungen sei der erste Tag in den Einrichtungen ohne Anlaufschwierigkeiten verlaufen, wie die Gemeinde mitteilt.

Eltern berücksichtigen Hygiene- und Abstandsregeln

„Mit der Ankunft der Kinder hat alles super geklappt, alle Eltern haben sich an die Regeln gehalten“, sagt Sabine Günther, Leiterin der Kita Essenrode. So erfreulich lief es auch allen anderen Einrichtungen: „Alle waren total begeistert, wie gut der Start gelungen ist“, berichtet Nicole Behlendorf, Leiterin des Fachbereichs 30, der unter anderem für die Kindertagesstätten zuständig ist. Die Eltern hätten sich gut an die Hygiene- und Abstandsregelungen gehalten und die Kinder waren glücklich, die anderen Kinder und die Beschäftigten „ihrer“ Gruppe wiederzusehen.

Elternrat bedankt sich für gelungenen Start

„Natürlich werden die Eltern nun entlastet, aber dieses Strahlen in den Kinderaugen und dieses Lachen ist einfach die größte Freude“, so Mutter Sarah Krüger vom Gesamtelternrat der Kitas zusammen, die allen Beteiligten für den liebevoll gestalteten Wiedereinstieg dankte.

Bürgermeister: Wir haben mit Personalausfällen zu kämpfen

Diesem Dank schließt sich Bürgermeister Andreas Busch an: „Die gemeindlichen Beschäftigten haben dies möglich gemacht, obwohl auch wir mit Personalausfällen zu kämpfen haben. Darum geht mein Dank heute an die Menschen, die unsere Kita so liebenswert machen, meinen pädagogischen Kolleginnen und Kollegen. Aber auch an die Familien, die so lange ausharren mussten und sehr unter den Schließungen zu leiden hatten.“ Den Kindern wünscht er einfach nur einen „Riesenspaß“ zurück in den Kitas.

Eingeschränkte Betreuungszeiten in den Kitas

Hintergrund: Nach den Ankündigungen des Landes Niedersachsen stellten sich auch die Kitas in der Gemeinde Lehre auf einen Wechsel vom Notbetrieb in einen eingeschränkten Regelbetrieb ein. Das bedeutete, dass alle Kinder wieder in ihrer gewohnten Kita- oder Krippengruppe betreut werden können. Die Zeiten bleiben jedoch zunächst je nach ursprünglicher Betreuungszeit bei maximal 8 bis 15 Uhr, so die Gemeinde.

Kein Rechtsanspruch auf Betreuung

Die Gemeinde Lehre hat gemeinsam mit den Leitungen der Kindertagesstätten festgelegt, dass es unter den aktuellen Bedingungen personell leistbar ist, die täglich Betreuungszeit aller Kinder in der Zeit von 8 bis 15 Uhr zu ermöglichen. Ein Rechtsanspruch bestehe noch nicht. Ein Mittagessen werde im Moment nicht angeboten, auch pädagogische Arbeit im eigentlichen Sinne könne in dieser Zeit nicht geleistet werden. Im Vordergrund stünde zunächst die Betreuung. Geändert werde das mit dem Regelbetrieb ab August.

Das müssen Eltern beachten

Das Gelände darf nur mit Mund-Nasen-Bedeckung betreten werden, Abstands- und Hygieneregelungen müssen eingehalten werden und den Anweisungen des Kita-Personals sei zwingend Folge zu leisten. So dürften Eltern das Gebäude zwar während der langsam wieder startenden Eingewöhnung betreten, die Übergabe erfolge je nach Kita zum Beispiel an der Tür. Kinder, die Krankheitsanzeichen wie Husten, Schnupfen oder Fieber zeigen, müssten angesichts der Pandemie zuhause bleiben.

