Velpke

Für Flohmarktfreunde eine gute Nachricht: Stöbern auf dem Flohmarkt ist in Velpke wieder möglich. Nach der Corona-Zwangspause startet der Großflohmarkt am Velpke Schützenplatz wieder am Sonntag, 21. Juni. Dann darf nach Herzenslust gefeilscht und getrödelt werden: Tand und Trödel, Kurioses und Skurriles oder auch Kleidung, Spielsachen oder Haushaltswaren sind auf dem Flohmarkt zu finden. Das berichtet Organisator Sven Rosenberg.

Corona-Lockerung: Märkte unter freiem Himmel dürfen wieder öffnen

Laut neuester Verordnung dürften Märkte unter freiem Himmel wegen des deutlich geringeren Infektionsrisikos unter bestimmten Voraussetzungen wieder stattfinden, teilt Rosenberg mit. „Unsere Mitarbeiter, Aussteller und Verkäufer sind mehr als glücklich, dass nun endlich wieder getrödelt werden darf, wenn auch unter teils ungewohnten Auflagen", so der Organisator. Sein Telefon habe in den letzten Wochen nicht still gestanden, denn viele Menschen hätten nachgefragt, wann sie ihren Trödel wieder anbieten könnten.

Anzeige

Das sind die Auflagen:

Diese Auflagen gelten für den Flohmarktbesuch: Einhaltung der allgemein gültigen Hygienevorschriften wie Mindestabstand, Niesetikette, Tragen eines Mund-und Nasenschutzes, Mindeststandgröße für Anbieter sind vier Meter. Aufgrund behördlicher Vorschriften sind die Veranstalter verpflichtet, Eintritt zu erheben. Dieser werde eher symbolisch bei einem Euro für Erwachsenem liegen, Kinder haben freien Zugang. Vorerst werde es keinen kostenlosen Standplatz für Kinder unter zwölf Jahren geben.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Organisator bittet um Einhaltung der Vorschriften

„Um allen Teilnehmern einen entspannten Flohmarktbesuch zu gewährleisten, bitte wir um unbedingte Berücksichtigung dieser Vorschriften, unsere Mitarbeiter sind angewiesen darauf zu achten und werden bei Personen, die sich nicht daran halten unser Hausrecht durchsetzen“, so Rosenberg.

Weitere Informationen gibt es hier

Getrödelt werden darf auf dem Schützenplatz in Velpke noch an folgenden Sonntagen: 19. Juli, 16. August, 13. September und 11. Oktober. Informationen für Aussteller gibt es unter Telefon (05361) 22 72 9 oder im Internet: www.move-messen.de. Der Aufbaubeginn für den Markt ist ab 5.30 Uhr morgens, eine Standreservierung ist nicht möglich.

Lesen Sie auch

Von der Redaktion