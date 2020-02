Muna: Wald für Kampfmittel-Räumung abgeholzt

Lehre

Im Beienroder Holz zwischen Flechtorf und Lehre wurde rund ein Hektar Wald abgeschlagen. Grund dafür: die Kampfmittelräumung in diesem Gebiet soll nach der Brut- und Setzzeit beginnen. Dafür schlugen Mitarbeiter der Landesforsten auf dem ehemaligen Gelände der Heeresmunitionsanstalt Lehre (MUNA) rund 250 Erlen ab. Da es sich bei dem Waldstück um ein Flora-Fauna-Habitatgebiet (FFH-Gebiet) handelt, mussten Naturschutz-Vorgaben beachtet werden. So wurde der dort lebende Kammmolch umgesiedelt.

Landesforsten : Kammolch abgefangen und in Tümpel gesetzt

„Die Gewässer liegen etwa einen Kilometer vom Räumgebiet entfernt“, sagt Dirk Schlüter, Leiter der Landesforsten Königslutter. Nach Abschluss der Räumarbeiten sollen für den Molch wieder Tümpel im FFH-Gebiet angelegt werden. Und auch die Mopsfledermaus, die am nahe gelegenen alten Baumbestand des Räumungsgebietes haust, soll von der Kampfmittelräumung möglichst nicht beeinträchtigt werden. „Wir haben den Waldrand so gut es ging unangetastet gelassen“, berichtet Schlüter.

Chemische Kampfstoffe können den Boden belasten

Die Holzernte auf dem MUNA-Gelände ist nun weitestgehend abgeschlossen. Nächster Schritt nach dem Kahlschlag: die Munitionsräumung. „Die Arbeiten haben wir gerade für Spezialfirmen ausgeschrieben“, berichtet Michael Lücke, zuständig für die Altlastenbetreuung bei den Niedersächsischen Landesforsten. Ende Juli, so hofft er, startet die Suche nach Munition und Sprengstoffen. Herausforderung dabei: die chemischen Kampfstoffe, wie etwa das Nervengas Lost. „Um diese Reizstoffe zu bergen, brauchen Firmen besondere Qualifikationen“, so Lücke.

Zur Kampfmittelbeseitigung: Für Räumfahrzeuge soll im Beienroder Wald ein Rettungsweg eingerichtet werden. Quelle: Niedersächsische Landesforsten

Weitere Kahlschläge in diesem Winter geplant

Sind die Räumungsarbeiten im ersten Abschnitt abgeschlossen, folgen zwei weitere Waldabschnitte, beide umfassen jeweils einen Hektar. „Im ersten Räumungsabschnitt sind die Proben zur Bodenbelastung unbedenklich ausgefallen“, so Lücke. Ob das auch in den beiden weiteren Waldabschnitten der Fall ist, lasse sich laut Lücke nur schwer vorhersagen. Geplant sei jedoch, in diesem Winter der zweite Kahlschlag.

Landesforsten bauen Rettungsnotweg für Räumfahrzeuge

Um zu gewährleisten, dass die Mitarbeiter sicher mit ihren Räumfahrzeuge arbeiten können, wird in diesem Monat ein Rettungsnotweg im Waldstück eingebaut. „Dazu verbinden wir zwei vorhandene Wege miteinander“, so Schlüter. Auf einem ausgelegten Vlies wird ein basenarmes Mineralgemisch aufgebracht, der Waldboden wird dafür etwa 20 Zentimeter abgezogen“ ergänzt Lücke. Sind die Arbeiten beendigt, wird das Mineralgemisch wieder abgetragen. Langfristig soll das Waldstück im Beienroder Wald wieder aufgeforstet werden.

Von Nina Schacht