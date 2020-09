Essenrode

Erhebliche Mängel an der Statik, Setzrisse und Verformungen am Gebäude: Deswegen musste die Essenroder Turnhalle vor rund einem Jahr geschlossen werden. Die Folge: Mitglieder traten aus dem Turn- und Sportverein aus. Doch nun gibt es eine gute Nachricht für die Sportler: Die Sanierung der Turnhalle in Essenrode wird vom Lande Niedersachsen mit 151 600 Euro bezuschusst. Möglich wird dies aufgrund des Sportstätten-Sanierungsprogramms. In Lehre überreichte Staatsminister Stephan Manke vor der Turnhalle den Zuwendungsbescheid. Starten soll die Sanierung Anfang Oktober. Zunächst wird ein Eckpfeilers gesetzt und das Mauerwerk zwischen den Stahlbetonpfeilern gesichert. Das teilt die Gemeinde Lehre mit.

Gemeinde: Essenroder mussten auf Sanierung warten

Schon einige Zeit sei die Halle wegen eines Bauschadens für Schule und Vereine gesperrt, eigentlich sollte die Sanierung längst laufen, heißt es von Seiten der Gemeinde. Dann kam die Info aus der Landeshauptstadt, dass die Maßnahme eventuell gefördert werden könne. Da hieß es dann noch einmal Warten, da leider kein vorzeitiger Baubeginn genehmigt werden konnte: „Diese Verschiebung wurde aber hier in Essenrode locker genommen. Mir wurde dann gesagt, Ihr habt alles richtig gemacht, Ihr könnt doch auf so viel Geld nicht einfach verzichten“, so Gemeindebürgermeister Andreas Busch, der sich für die Geduld bedankt.

Staatsminister überreicht Bescheid

Stephan Manke, Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport, überreichte dem Gemeindebürgermeister nun einen Scheck. „Der Zuwendungsbescheid ist eine schöne Gelegenheit für mich, mal wieder in der Gemeinde zu Gast zu sein und zu sehen, dass es der richtige Weg war, diesen Schwerpunkt bei den Fördermaßnahmen zu setzen. Wir hoffen, mit dem Geld einen großen Beitrag dazu zu leisten, dass es jetzt vorangehen kann“, wird Manke zitiert.

Dem schließt sich Ortsbürgermeister Jens Schubert: „Hoffen wir, dass die Maßnahme jetzt schnell abgeschlossen werden kann.“ Mit ihm freuten sich auch der Landtagsabgeordnete Jörn Domeier, Sebastian Beckert als Vertreter des TuS Essenrode, Frank Lange als Rektor der Schunterschule und zahlreiche politische Vertreter.

