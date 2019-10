Lehre

Zum traditionellen Kreismusikabend lud der Kreisfeuerwehrverband Helmstedt am Samstag in die Börnekenhalle in Lehre ein. Der Saal war gut gefüllt. Rund 170 Gäste konnten Abschnittsleiter Andreas Thomas und Kreisstabführer Ulrich Zechner begrüßen. Unter ihnen waren unter anderem der Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs, Landtagsabgeordnete Veronika Koch, erster Kreisrat Wolfgang Herzog und der Einheitsgemeindebürgermeister Lehre Andreas Busch.

Seitens der Feuerwehr begrüßte Thomas besonders den Ehrenkreisbrandmeister Harald Maushake und den ehemaligen Kreisbrandmeister Burkhard Beese, sowie den Landesstabführer Bodo Wartenberg und den Bezirksstabführer Thomas Flink. Sie alle erlebten einen vergnüglichen Abend.

Tolle Melodien gehörten zum Programm

Mit tollen Melodien hatten sich die Musikzüge aus Süpplingenburg und Essenrode, der Spielmannszug Königslutter sowie die Magic Flames aus Hattorf auf diesen Abend vorbereitet. Das Repertoire umfasste neben traditionellen Märschen auch Schlager, Volksmusik. Aber auch Filmmusik stand auf dem Programm.

Es gab auch Eigenkompositionen

Aber auch vom Gesang her wurde viel geboten. Neben einer recht markanten Stimme eines Mitgliedes des Musikzuges Essenrode, waren auch wieder die Süpplingenburger Sängerknaben vertreten. Sie glänzten mit bekannten Lieder zum Mitsingen, aber auch mit Eigenkompositionen.

Abschnittsleiter Thomas bedankte sich bei den Mitgliedern der Feuerwehren aus der Einheitsgemeinde für die Vorbereitungen und die Verpflegung des Abends.

Von der Redaktion