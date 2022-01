Velpke

Einmal in der „Sendung mit der Maus“ eine Frage stellen – das wünschte sich Leo (9) aus Velpke so sehr und schickte deshalb im Frühjahr seine Frage per E-Mail an den WDR: „Wo wird mehr Sauerstoff produziert: im Wald oder im Meer?“ Die fand der Fernsehsender so gut, dass der Neunjährige sie sogar in der Show „Frag doch mal die Maus“ stellen durfte.

Die Aufzeichnung der Sendung war im Oktober, am Samstag, 29. Januar, um 20.15 Uhr läuft sie in der ARD. Leo, sein Bruder Finn (3), seine Eltern Sabine und Dennis freuen sich schon riesig darauf. Natürlich schauen sie sich die Show an. Sänger Wincent Weiss, Moderatorin Marijke Amado, Schauspieler Heiner Lauterbach, Comidienne Tahnee, Komiker Michael Mittermeier und Schauspielerin Marie Bäumer müssen sich kuriosen Kinderfragen und kniffligen Aufgaben stellen. Auch die von Leo.

Clueso und Rúrik Gíslason bei der „Maus“-Show

Moderator Eckart von Hirschhausen lässt die Köpfe seiner Gäste tüchtig rauchen. Unterstützung bekommt er dabei unter anderem von Rapper/Musiker Clueso, Ex-Fußballer Rúrik Gíslason und Ringer Frank Stäbler. Die richtigen Antworten auf alle Fragen wissen – wie immer – die Maus-Experten Siham, Armin, Christoph und Ralph.

Leo hatte bei seiner Frage Christoph Biemann an der Seite: „Er ist super nett“, schwärmt der Schüler aus Velpke. Die Promis hatten an Leos Frage ziemlich zu knabbern. „Sie haben ziemlich gerätselt“, freut sich der junge TV-Star. Am Ende wusste es einer der Promis. Die Lösung: Im Meer und Wald wird ähnlich viel Sauerstoff produziert. „Früher war das mal anders“, erklärt Vater Dennis. Da entstand im Meer mehr Sauerstoff. Doch durch den Klimawandel erwärmt sich das Wasser und produziert deshalb weniger Sauerstoff.

Leo hat der Fernsehauftritt ganz viel Spaß gemacht

Leo hat der Fernsehauftritt viel Spaß gemacht. Das Studio auf dem WDR-Gelände anschauen, live bei einem TV-Dreh dabei sein – das gefiel dem Neunjährigen. Genauso wie sein eigener Auftritt. „Ich war ein bisschen aufgeregt“, gibt er zu. Bei der Probe war das noch ein bisschen zu merken, bei der Aufzeichnung der Show lief alles reibungslos. Leo stellte seine Frage einmal – und alles war im Kasten.

Die Frage zu stellen, sei schön gewesen. Die Maus-Experten, die Leo sonst nur aus dem Fernsehen kennt, mal persönlich zu treffen, mindestens genauso schön. „Sie sind alle unglaublich freundlich“, schwärmt Leo. Das gilt auch für Eckart von Hirschhausen. Der Moderator schenkte ihm sogar zwei seiner Bücher. Mit persönlicher Widmung. „In gemeinsamer Mission“, schrieb Hirschhausen in sein Buch „Mensch, Erde! Wir könnten es so schön haben.“

Das ist „Frag doch mal die Maus“ „Frag doch mal die Maus“ ist eine Quizshow, die seit 2006 in der ARD läuft. Sie ist für Kinder und Erwachsene. Die Show erfolgte im Rahmen einer gleichnamigen Aktion, bei der Kinder aufgefordert waren, Fragen einzuschicken. Einige davon wurden in der Sendung beantwortet. In jeder Ausgabe werden Fragen von Kindern beantwortet. Anwesende Experten sind die Moderatoren der „Sendung mit der Maus“: Armin Maiwald, Christoph Biemann und Ralph Caspers. Seit 2018 unterstützt Siham El-Maimouni das Team. Von 2006 bis Ende 2009 moderierte Jörg Pilawa die Show. Seit 2010 führt Eckart von Hirschhausen durch die Sendung.

Denn nicht nur Eckart von Hirschhausen engagiert sich fürs Klima, sondern auch Leo: Er beteiligt sich mit seiner Familie regelmäßig an Müllsammel-Aktionen, baute mit Kumpels ein Insektenhotel, interessiert sich sehr für Umwelt und Umweltschutz. Viele Dinge darüber lernt Leo bei der „Maus“. Die Sendung schaut er schon, seit er drei Jahre alt ist. Sein kleiner Bruder Finn ist auch drei Jahre alt – und guckt nun ebenfalls.

Finn und die Eltern waren beim Dreh in Köln natürlich dabei. Leo musste sich dafür zwei Tage von der Schule beurlauben lassen. Eigentlich wollte der Neunjährige später mal Klimaforscher werden. Jetzt könnte er sich einen Job beim Fernsehen gut vorstellen...

Von Sylvia Telge