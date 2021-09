Lehre

Andreas Busch möchte wieder Gemeindebürgermeister in Lehre werden. Das könnte funktionieren, denn nur er selbst steht zur Wahl. Macht er deshalb keinen Wahlkampf? „Plakate überlasse ich den Parteien. Ich stelle mich lieber persönlich vor“, sagt er. Und so hat er unter dem Motto „Sie den Kaffee, ich den Kuchen“ schon einige Einladungen bei Bürgern der Gemeinde. Dabei kann er selbst nur Brot backen und muss den Kuchen in seiner Gemeinde kaufen gehen, im Mühlenhaus Café oder im Vin-Nett.

Durch Zufall Politiker

Andreas Busch denkt praktisch, hört zu und setzt sich leidenschaftlich für Themen ein, die ihm am Herzen liegen – das zeichnet den ehemaligen Kämmerer der Gemeinde aus. Als sich 2016 sein Vorgänger Klaus Westphal zurückzog, schlug der Ortsrat den parteilosen Busch, der von CDU, SPD, FDP, Grünen und UWG unterstützt wird, als Nachfolger vor. Er gewann mit 85,7 Prozent der Stimmen. „So bin ich zur Politik gekommen“, lacht der gebürtige Büddenstädter, der 1993 nach Lehre zog. „Ich bin jetzt hier verwurzelt. Diese Gemeinde ist großartig. Woanders würde ich nicht kandidieren.“ Aber seine Kandidatur ist auch eine Familienentscheidung, ist seine Frau Heike doch eine „Lehrsche“.

„Wir sind eine gut vernetzte Gemeinde“

Die vergangenen fünf Amtsjahre sieht Busch als den besten Wahlkampf an, den er machen konnte, deshalb möchte er auch weiterhin gerne den Weg der Gemeinde vorgeben, zu der auch die Ortsteile Flechtorf, Groß und Klein Brunsrode, Essenrode, Beienrode, Essehof und Wendhausen gehören. Bei nur einer von 28 Stimmen im Rathaus, muss er sich stets Mehrheiten suchen. Manchmal scheitert er auch mit seinen Ideen, „aber das darf man auch mal“, findet er. Regelmäßig bietet er eine Sprechstunde im Rathaus an. „Marktstraße 10, Obergeschoss, Zimmer 25, da findet man mich. Oder Online. – in Videobotschaften oder im virtuellen Rathaus. „In unserem Bürgerportal OpenR@thaus können Sie online Anträge stellen und mit Ihrer Verwaltung kommunizieren – bequem von zu Hause oder vom Smartphone aus. Hundesteuer-, Meldebescheinigung, Sterbe-, Geburtsurkunde – alles, was man eben so braucht.“

Vor der alten Mühle in Wendhausen – Andreas Busch meint: „Lehre soll eigenständig bleiben, kurze, kleine Wege, Geschäfte, eine gute Bildungs- und Betreuungslandschaft.“ Quelle: Stefanie M. Brakel

Sein wichtigstes Ziel: Erhalt der Gemeinde Lehre

In der Pandemie hat Busch das Netzwerk „38165 hält zusammen“ gegründet, das auf Facebook sehr aktiv ist. „Die Leute hier sind gut vernetzt. Es gibt einen virtuellen Flohmarkt, einen lebendigen Adventskalender und demnächst das Fest der Kulturen“, erzählt Busch, denn jeder zehnte Einwohner der acht Gemeinde-Ortsteile hat ausländische Wurzeln. Die Vereine „Willkommen in Lehre“ und der Bürgerverein Essenrode sind sehr aktiv. „Die Einwohner haben Bock auf Integration. Hier soll sich einfach jeder Wohlfühlen.“

Zur Person: Andreas Busch Alter: 50 Partei: parteilos Beruf: Verwaltungsfachangestellter Wohnort: Lehre Familie: Ehefrau Heike, Zwillinge Joshua und Louisa (21) Hobbys: Ehrenamtlicher Gassigänger vom Tierheim Sülfeld, Fußball (Eintracht Braunschweig-Fan), Kino, Familienzeit verbringen, Gartenarbeit

„Lehre soll eigenständig bleiben, kurze, kleine Wege, Geschäfte, eine gute Bildungs- und Betreuungslandschaft. Hier bekommt mittlerweile jeder einen Kita-Platz.“, sagt Busch, der in seiner Amtszeit schon vier Kita-Eröffnungen miterlebt hat. Ein gutes Signal für Familien, nach Lehre zu ziehen.

Lieblingsplatz Familie und Mühle

Sein Zuhause ist sein geschützter Raum. Mit seiner Frau Heike teilt er die Leidenschaft fürs ehrenamtliche Gassi-gehen des Tierheims Sülfeld. Durch seinen Garten kann Zwillings-Papa Busch sich stundenlang wühlen und dabei hervorragend abschalten. Sohn Joshua (21) fängt jetzt eine Lehre bei der IHK an, seine Tochter Louisa (21) möchte Tierpflegerin werden. Oft ist er an seinem Lieblingsplatz zu finden, der Mühle in Wendhausen. „Ich bin aber überall unterwegs und immer übers Handy erreichbar.“ Derzeit plant Busch mit dem Kulturverein den Kunsthandwerkermarkt, der am 9. und 10. Oktober an der Börnekenhalle stattfindet. „Der

Herbstflohmarkt findet leider erst wieder 2022 statt. Da planen wir auch unser großes Gemeindefest, denn Lehre wird nächstes Jahr 50.“

Von Stefanie M. Brakel