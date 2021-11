Lehre

Aufgrund der weiterhin unsicheren Pandemielage fällt der Lehrsche Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder aus. Doch um die Gemeinde trotzdem ein bisschen in gemütliche, vorweihnachtliche Atmosphäre zu versetzen, haben Nachbarn aus der Selkebachstraße gemeinsam mit der Stiftung Lebendiges Lehre, dem Kulturverein und der Freiwilligenagentur Jugend-Soziales-Sport ein kleines, öffentliches Programm für den ersten Adventssamstag zusammengestellt.

Musik, Kunsthandwerk und weihnachtliche Leckereien

Die erste Lehrsche Winterstraße öffnet um 15 Uhr ihre Pforten. Bis 21 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, ein paar fröhliche Stunden in wohliger Atmosphäre zu verbringen. Rund zwanzig Stände bieten künstlerisches Handwerk von Schmuck bis zu Blumengestecken sowie leckeres Essen und Getränke an. Für die Kinder wird es Stockbrot an einer Feuerschale geben. Umrahmt wird dieser Nachmittag von einem musikalischen Überraschungs-Programm. Stiftungsmanagerin Anne-Katrin Wulkow hat also mal wieder ihr ganzes Netzwerk aktiviert und freut sich, dass sie mit #LeLe (kurz für Lebendiges Lehre) tatkräftig unterstützen kann. Auch Ortsbürgermeister Heinrich Köther (CDU) ist begeistert: „Die Lehrsche Winterstraße wird zur Einstimmung auf die Advents- und Weihnachtszeit dazu beitragen, sich auf die kommende Zeit zu freuen. Vielen Dank an alle Mitwirkenden.“

Corona-Regeln erfordern eine Personenbegrenzung auf dem Veranstaltungsgelände

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass trotz der großen Gesamtfläche unter freiem Himmel die tagesaktuellen Corona-Regeln gelten und auch überprüft werden. Das bedeutet, dass an beiden Eingängen, also von östlicher oder westlicher Richtung in die Selkebachstraße, der Impfausweis, ein Genesungsbescheid oder ein tagesaktueller Negativtest vorgezeigt werden muss.

Der Gemeindebürgermeister und Erste Vorsitzende des Kulturvereins, Andreas Busch, freut sich über diese Alternative: „Wir haben den traditionellen Weihnachtsmarkt abgesagt, weil die Auflagen damals noch nicht bekannt waren. Umso größer war dann unsere Freude, dass durch die nachbarschaftliche Initiative ein Ein-Tages-Markt stattfinden kann. Darum haben wir vom Kulturverein sofort unsere volle Unterstützung zugesagt.“. Parkplätze gibt es an der Börnekenhalle und auf dem Schotterplatz in der Straße Zum Börneken.

Von Stefanie M. Brakel