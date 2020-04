Lehre

Einen Schaden in Höhe von rund 1 500 Euro richteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Firmenfahrzeug in der Boimstorfer Straße in Lehre an.

Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagnachmittag 16.30 Uhr und Mittwochmorgen 6.30 Uhr. Der 29 Jahre alte Fahrzeugnutzer hatte seinen Firmenwagen der Marke VW Transporter am Dienstagnachmittag auf einem Parkstreifen in der Boimstorfer Straße in Höhe einer dortigen Bäckerei ordnungsgemäß verschlossen abgestellt.

Auto-Aufbruch: Täter stehlen Werkzeug

Als er am Mittwochmorgen wieder zu seinem Fahrzeug kam stellte er fest, dass Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zum Fahrzeuginnern verschafft und diverses Werkzeug entwendet hatten.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an das Polizei-Kommissariat Königslutter, Rufnummer 05353/94105-0.

Von der Redaktion