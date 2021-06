Flechtorf

Das sah übel aus: Das Corona-Schnelltestzelt auf dem Parkplatz des „Tedox“-Marktes in Flechtorf wurde laut dem Betreiber Mohamed Louati in der Nacht von Freitag auf Samstag zerstört. Er musste den Pavillon abbauen und der Betrieb wird ausgesetzt. Laut Tedox-Marktleiter Matthias Kohn war es nicht das erste Mal, dass es auf dem Parkplatz zu Randalen kam...

Der Eingang zum Pavillon, in dem die Corona-Schnelltests angeboten werden, liegt normalerweise gegenüber von Tedox. Laut Filialleiter Matthias Kohn stand das Zelt am Samstag um 45 Grad gedreht. „Wir dachten erst, die Mitarbeiter des Testzentrums haben das wegen der Sonne gemacht“, sagte Kohn.

Testzelt auf dem Tedox-Parkplatz in Flechtorf zerstört

Doch die Mitarbeiter hatten damit nichts zu tun. Denn das Testzentrum wurde nicht nur verschoben, sondern auch demoliert. Betreiber Mohamed Louati fotografierte die Schäden. „Die Stangen aus Metall waren verbogen und die Tische wurden umgetreten“, so der 26-Jährige. Weiterhin wurden wohl einige Verankerungen aus dem Boden gerissen, sodass das Zelt am Samstag beim starken Wind nicht gesichert war. „Das Zelt wurde dann abgebaut“, sagte Louati.

So sah das Testzelt in Flechtorf aus – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Das Testzentrum auf dem Tedox-Parkplatz in Flechtorf wurde laut dem Betreiber Mohamed Louati von Freitag auf Samstag demoliert. Er muss den Betrieb vorerst einstellen.

Die Tat ereignete sich laut Louati von Freitag auf Samstag. Einen konkreten Verdacht auf den oder die Täter habe er noch nicht, aber eine Vermutung. Es sei nämlich nicht das erste Mal, dass beim Tedox Randalierer ihr Unwesen trieben.

Discounter Tedox kämpft seit längerem mit Randalierer

Vor zwei Wochen wurden nach Angaben des Filialleiters Kohn Fensterscheiben eingeschlagen, zudem werden immer wieder Fahrradbügel mit Gewalt zerstört und Personen betreten unerlaubt das Flachdach des Discounters. „Die Dachplane hat Risse und es regnet in den Markt, aber wir können keinem etwas nachweisen“, ärgert sich Kohn.

Er vermutet, dass es sich um eine Gruppe Jugendlicher handelt, die auch schon negativ im und am Markt in Flechtorf aufgefallen seien. „Wir vermuten, dass sie mit dem Fahrrad kommen und am Wochenende auf dem Parkplatz feiern“, so Kohn.

Betrieb beim Schnelltest-Zentrum in Flechtorf eingestellt

Louati habe bisher noch keine Anzeige bei der Polizei erstattet, er möchte den Tätern noch eine Chance geben. „Wenn sich der oder die Täter bis Freitag melden, wird von einer Anzeige abgesehen“, betont der Betreiber. Er wolle nämlich eine „einvernehmliche Lösung“.

Baumarkt-Discounter Tedox in Flechtorf: Laut dem Filialleiter Matthias Kohn fallen einige Jugendliche immer wieder negativ im und am Markt auf. Quelle: Britta Schulze

Ob sich die Verantwortlichen melden, bleibt abzuwarten. Sicher ist, dass vorerst keine Corona-Schnelltests auf dem Tedox-Parkplatz durchgeführt werden können. „In dieser und der kommenden Woche wird der Betrieb eingestellt, da wir auf ein neues Zelt warten und nach dem Aufbau können wir wieder starten“, sagte Louati.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig