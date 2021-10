Lehre: Polizei muss renitenten Maskenverweigerer vor die Ladentür tragen

Lehre

Einen äußerst uneinsichtigen Maskenverweigerer musste die Polizei am Donnerstagmittag in Lehre zur Räson bringen. Das endete damit, dass die Beamten ihn in der Postfiliale in der Eitelbrotstraße auf dem Boden festhielten, um seine Personalien aufnehmen zu können.

Trotz Hausverbots wollte der Mann nicht gehen

Laut Polizeibericht betrat der 53-Jährige gegen 11.55 Uhr die Postfiliale in Lehre – ohne die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Angestellte habe ihn zunächst freundlich gebeten, eine Maske aufzusetzen – der Mann weigerte sich. Daraufhin habe ihm die Mitarbeiterin Hausverbot erteilt und ihn aufgefordert, die Postfiliale zu verlassen. Was er nicht tat.

Daraufhin rief die Angestellte die Polizei um Hilfe. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, habe er seine Brieftasche in die Hosentasche gesteckt, berichtet Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Der Mann habe sich geweigert, sich auszuweisen. Begründung: Die Beamten hätten kein Recht dazu, von ihm zu verlangen sich auszuweisen. Die Polizisten hätten den renitenten Mann durchsuchen wollen, was er ebenfalls nicht zugelassen habe.

Die Polizisten mussten den Störer vor die Tür tragen

„Durch den Einsatz einfacher körperlicher Techniken“, so aus dem Bruch, seien die Polizisten an den Personalausweis des Mannes gelangt. Der Mann lag auf dem Boden, die Beamten nahmen seine Personalien auf. Die Polizisten forderten den Maskenverweigerer auf, die Postfiliale zu verlassen – er weigerte sich weiterhin. Daraufhin trugen die Polizisten kurzerhand nach draußen vor die Tür.

Dort behauptete der Mann, dass er verletzt sei. Die Polizisten forderten einen Rettungswagen an. Als der Wagen vor Ort war, lehnte der Mann eine Behandlung durch die Rettungssanitäter ab. Am Ende sei er „selbstständig nach Hause“ gegangen, so die Polizei.

Von der Redaktion