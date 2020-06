Lehre: Mann flieht vor Verkehrskontrolle und baut Unfall

Lehre

Die Polizei Lehre sucht Zeugen zu einer Unfallflucht am späten Sonntagnachmittag in der Straße Neue Reihe in Lehre. Ein Zeuge hatte um 17.40 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen und kurz danach einen Fahrer eines schwarz lackierten Audi A3 mit aufheulendem Motor und mit hoher Geschwindigkeit davonfahren sehen.

Da der Fahrer durch Polizisten zuvor zweifelsfrei erkannt worden war und eigentlich im Rahmen einer Verkehrskontrollen überprüft werden sollte, vermuten die Beamten, dass der 41-Jährige aus der Gemeinde Lehre, sich dieser Überprüfung durch die Beamten entziehen wollte. Dabei floh er vermutlich mit hoher Geschwindigkeit und fuhr gegen den Spiegel eines abgestellten Renault.

Polizei fahndet nach Unfallverursacher

Die Polizisten hoffen, dass der schwarze Audi A 3 auf seiner Fahrt beobachtet wurde. Es ist möglich, dass der Gesuchte, der keinen Führerschein besitzt, weitere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Trotz intensiver Fahndung wurden bisher weder das Fahrzeug noch der Fahrer angetroffen. Hinweise zu dem Vorfall gehen an die Polizeiwache unter der Rufnummer (05308) 990930.

