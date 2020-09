Lehre

Da gibt es in Lehre ein offizielles Kulturdenkmal und kaum jemand weiß davon. „Mir persönlich war das nicht bekannt“, sagt Gemeindebürgermeister Andreas Busch – und da ist er nicht der Einzige. Bei dem Denkmal handelt es sich um die ehemalige Heeresmunitionsanstalt im Kampstüh – kurz Muna Lehre genannt. Den Denkmal-Status besitzt die Muna übrigens laut Land Niedersachsen schon seit 2010. Kurios: Unterlagen darüber lassen sich in der Gemeinde Lehre darüber aber nicht finden.

Auf die Sache aufmerksam wurde einer, der sich intensiv mit der Geschichte der Muna beschäftigt. Uwe Otte richtet regelmäßig Führungen über das Gelände aus. Kaum etwas, dass er nicht über Muna weiß. Dementsprechend groß war sein Staunen, als ihn ein Bürger darüber informierte, dass die Muna beim land Niedersachsen anscheinend als Kulturdenkmal geführt wird. „Mein Informant hatte dies über den Denkmal-Atlas des Landes entdeckt und bei mir nachgefragt“, berichtet Otte.

Das Land führt die Muna seit 2010 als Denkmal

Also ging Otte der Spur nach und stellte in der Sache eine offizielle Anfrage beim Land. Die offizielle Antwort aus dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege: „Die Muna Lehre wird seit dem Jahr 2010 im Verzeichnis der Kulturdenkmale des Landes Niedersachsen geführt, Eigentümer und zuständige Kommune beziehungsweise Untere Denkmalschutzbehörde sind von der Eintragung informiert.“

Wenn die Gemeinde tatsächlich unterrichtet worden ist, scheint dies dort aber irgendwie in Vergessenheit geraten zu sein. „Hier mit Haus finden sich dazu keine Unterlagen“, so Verwaltungschef Andreas Busch.

Eigentümer erinnert sich an Begehung mit Denkmalschutzbehörde

Ein wenig Licht ins Dunkel kann allerdings Axel Bach bringen. Er ist der Eigentümer eines Teils des Muna-Geländes. „Ich wusste natürlich davon“, sagte Bach auf Anfrage unserer Zeitung. Schließlich ergäben sich aus dem Status ja auch Vorgaben, was bauliche Eingriffe angeht. Was Busch allerdings verwundert ist die Jahreszahl 2010 als Angabe zur Verleihung des Denkmal-Status. „Wir hatten hier 2011 eine Begehung mit der Denkmalschutzbehörde des Landes“, erinnert sich Bach. Diese sei auf Initiative des Bauamtes des Landkreises Helmstedt hin zustande gekommen. Denn: Damals habe es durchaus Überlegungen gegeben, die Gebäude auf dem Gelände einfach platt zu machen und der Natur ihren Lauf zu lassen. Auch ein Vertreter der Gemeinde Lehre sei damals dabei gewesen, meint sich Bach zu erinnern.

Trotz der etwas kuriosen Hintergrundgeschichte: Über das „plötzlich“ erlangte Kulturdenkmal freut man sich nun in der Gemeinde. „So eine Aufwertung stellt ganz klar die Wichtigkeit und auch die regionale und überregionale Bedeutung der ehemaligen Muna im Kampstüh heraus. Für unsere Vorstellungen hier einen würdigen Mahnort zu etablieren, kann so eine Entscheidung nur hilfreich sein“, sagt Andreas Busch. Mit dem Land Niedersachsen wolle man nun in Kontakt treten, um sich abzustimmen, was der Denkmal-Status für die Fläche bedeutet.

Von Steffen Schmidt