Lehre

Ein buntes Programm und die strahlende Herbstsonne lockten am Wochenende zahlreiche Besucher zum Kunsthandwerkermarkt an die Börnekenhalle in Lehre. Zum dritten Mal haben Vereine und Verbände unter der Federführung des Kulturvereins zu dem bunten Treiben eingeladen.

Regionale Spezialitäten und kreative Kunst

Losgelöst vom traditionellen Flohmarkt, der sonst im Herbst in der Börnekenhalle stattfindet, konnte der Kunsthandwerkermarkt komplett im Freien stattfinden. So konnten die Veranstalter schnell auf die seit Freitag wieder aktualisierten Corona-Auflagen reagieren. An über 30 Ständen gab es viel Kreatives aus der Region zu entdecken. „Wir haben eine schöne Auswahl: Es gibt Töpfergut, Modeschmuck, Korbarbeiten, Herbstblumengestecke, aber auch Holzarbeiten, Gewürze, Wolle oder Honig vom Imker aus Wendhausen“, zeigte sich Olaf Kapke, Zweiter Vorstand des Kulturvereins, begeistert. Seinem ehrenamtlichen Engagement und seiner Idee ist es zu verdanken, dass dieser Markt in dieser Form stattfinden konnte.

Die kleine Kirmes sorgte für großartige Stimmung

Die Kinderaugen leuchteten fast wie auf einer richtigen Kirmes, als sie endlich wieder Karussell fahren oder Entenangeln konnten. Dazu zog der Duft selbstgebackener Kuchen, gebrannter Mandeln oder frischer Fischbrötchen in die Nasen. „Die Bürger freuen sich, nach der Pandemie endlich mal wieder zusammenkommen zu können, das merke ich an den Reaktionen“, stellte Gemeindebürgermeister und Erster Vorstand des Kulturvereins, Andreas Busch, erfreut fest. Und Heinrich Köther, Ortsbürgermeister, ergänzte: „Genau deshalb ist das Engagement des Kulturvereins so wichtig. Ich freue mich über die gute Stimmung in der Gemeinde und dass dieser Markt so gut angenommen wird. Schön, dass es den Kulturverein hier gibt.“

Freuten sich über den gelungenen Tag (v.l.): Heinrich Köther, Olaf Kapke und Andreas Busch. Quelle: Stefanie M. Brakel

Dieser hat übrigens keine Standgebühren von den Ausstellern erhoben, obwohl zusammen mit der Gemeinde in die Sicherheit, Müllentsorgung und Stromversorgung investiert worden ist. Höhepunkt an beiden Tagen waren die abschließenden Siegerehrungen der Schützengesellschaft, denn Kinder durften sich in der benachbarten Schützenhalle im Lichtpunktschießen üben, Jugendliche im Luftgewehr schießen. Musikalische Stimmung boten auf der neuen Bühne der Stiftung „Lebendiges Lehre“ (LeLe) der Karnevalverein und die Musikschule Fröhlich.

Das sind die weiteren Veranstaltungen in der Börnekenhalle

Bis Ende des Jahres stehen noch weitere Veranstaltungen in der Börnekenhalle an. Unter anderem ist vom 12. bis 14. November eine Rassegeflügelschau geplant. Vom 18. bis 20. Dezember findet eine Modellbahnbörse statt. Von Ende November bis Anfang Dezember ist die Halle für die Aufführung des Weihnachtsmärchens der Schunterbühne Lehre geblockt. Außerdem soll die Weihnachtsparty wieder in der Börnekenhalle steigen. Zusätzlich angedacht ist in der Adventszeit ein „Senioren-Kino“.

Von Stefanie M. Brakel