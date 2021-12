Groß Brunsrode/Klein Brunsrode

Warum mussten in Lehre zwei Katzen sterben? Im Bereich des Waldstückes an der Kreisstraße 35 zwischen Groß Brunsrode und Klein Brunsrode hat eine Zeugin bereits Anfang Dezember zwei tote und eine gestohlene Katze gefunden. Die Polizei sucht jetzt den mutmaßlichen Täter.

Am Freitag, 3. Dezember, war eine 51-Jährige vormittags auf einem Feldweg in der Nähe der K 35 unterwegs. An einem umzäunten Teich traf sie auf ein Paar und einen unbekannten Mann, die sich offensichtlich stritten. Vor den Personen lagen eine kleine und eine große Katze, beide Tiere waren nass und tot. Der Unbekannte hielt zudem einen sich bewegenden Sack in der Hand, aus dem klägliche Geräusche kamen.

Die Zeugin forderte den Mann auf, ihr die Katze zu geben

Die 51-Jährige forderte den Mann auf, ihr den Sack zu geben. Der Mann kam der Aufforderung zögerlich nach und flüchtete dann in den Wald. „Als die Frau in den Sack sah, schaute sie eine nasse aber zum Glück unverletzte Katze an“, berichtet Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Die Zeugin nahm das verängstigte Tier mit.

Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch: Die Beamten hoffen, dass Zeugen Hinweise auf die getöteten Katzen und den Täter geben können. Quelle: Boris Baschin

Nach einem Aufruf in den sozialen Medien konnte die Besitzerin der Katze aus Flechtorf einen Tag später gefunden werden. Die Polizei suchte zudem den Feldweg ab, konnte aber keine toten Katzen mehr entdecken.

Der Unbekannte war etwa 30 bis 35 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er wirkte auffallend dünn und hatte ein südländisches Aussehen. Der Mann hatte nackenlange dunkle Haare, dunkle Augen und einen Vollbart. Er trug eine blaue Jeans, eine dunkle Winterjacke und eine dunkle Strickjacke. Die Bekleidung machte laut der Zeugin einen ungepflegten Eindruck.

Das Paar sucht die Polizei Lehre als Zeugen

Das Paar war etwa 30 Jahre alt. Die Frau hatte dunkle lange Haare und trug eine beigefarbene Winterjacke. Der Mann wirkte sportlich und war etwa 1,75 Meter groß.

Die Polizei Lehre sucht das Paar als Zeugen und weitere Personen, die Hinweise auf den Unbekannten oder auf die getöteten Katzen geben können, Rufnummer: 05308/990930.

Von der Redaktion