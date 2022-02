Lehre

Die Polizei in Lehre sucht Zeugen zu einer Sraßenverkehrsgefährdung, die sich am Mittwochmorgen auf der Kreuzung Boimstorfer Straße/ Berliner Straße ereignet hat.

Der Vorfall ereignete sich um 7.45 Uhr mitten im Berufsverkehr: Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand warteten mehrere Fahrzeuge, die von der Boimstorfer Straße auf die Berliner Straße abbiegen wollten, vor der roten Ampel.

Lehre: Autofahrerin musste Vollbremsung hinlegen

Als die Ampel grün wurde, setzte sich der Tross in Bewegung und fuhr vorschriftsgemäß über die Kreuzung in Richtung Wendhausen. In dieser Situation kam es zu der Straßenverkehrsgefährdung: Ein unbekannter Fahrzeugführer, der auf der Berliner Straße aus Richtung Flechtorf in Richtung Braunschweig unterwegs war, fuhr unter Missachtung des Rotlichts in die Kreuzung ein. Danach fuhr er laut hupend in Richtung Braunschweig davon. Eine Autofahrerin musste auf der Kreuzung ein Vollbremsung hinlegen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Da die Berliner Straße zu der Uhrzeit stark frequentiert ist, hofft die Polizei darauf, dass andere Verkehrsteilnehmer, Wartende an Bushaltestellen die Situation beobachtet haben. Zeugen, aber auch gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Lehre oder der Rufnummer 05353/94105 zu melden

Von der Redaktion