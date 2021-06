Wendhausen

Auf einer Freifläche des Autorasthofs in Wendhausen geriet am Montagnachmittag aus bisher unbekannter Ursache ein Altpapiercontainer in Brand. Dieser stand in unmittelbarer Nähe zu Holzpaletten sowie parkenden Fahrzeugen, sodass die Flammen übergriffen. Die Autos wurden erheblich beschädigt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Am frühen Montagnachmittag bemerkte eine Zeugin starken, schwarzen Qualm über einem Container. Als die Feuerwehr auf dem Autorasthof in Wendhausen, In den Lohbalken, eintraf, schlugen hohe Flammen aus einem blauen metallischen Altpapiercontainer. Die Flammen griffen über.

Wendschott: Auf dem Autorasthof brannte ein Altpapiercontainer, die Flammen schlugen auf Autos über und zerstörten die Fahrzeuge. Quelle: Feuerwehr Lehre

In Wendhausen brannte ein Polo vollständig aus

Ein neben dem Container parkender Polo brannte vollständig aus. Zwei weitere Fahrzeuge, ein Mercedes und ein Mini, wurden erheblich beschädigt. „Es entstand ein erheblicher Sachschaden“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch.

An dem Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Lehre, Wendhausen, Essehof, Essenrode beteiligt. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

