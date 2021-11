Lehre: Andreas Busch für zweite Amtszeit vereidigt

Lehre

Im ersten Zusammentreffen seit der Kommunalwahl am 12. September ging es im Rat der Gemeinde Lehre gleich ordentlich zur Sache. 22 Tagesordnungspunkte wurden in der konstituierenden Sitzung abgearbeitet. Es gibt einige neue Ratsmitglieder, ein paar scheiden aus. Jürgen Haberland (SPD) wurde zum neuen Ratsvorsitzenden gewählt, Heinrich Köther (CDU) wird ihn vertreten.

Feierliche Vereidigung durch den Altersvorsitzenden

Tagesordnungspunkt zwei besagte im kühlen Juristendeutsch die „Vereidigung des Hauptverwaltungsbeamten“, sprich des Gemeindebürgermeisters. Da kam ein bisschen Glanz in die sonst sehr kühle Atmosphäre der Börnekenhalle, in der alle 31 Gemeinderatsmitglieder in coronabedingtem Abstand in einem riesigen Viereck saßen.

„Es ist mir eine Ehre“, betonte Hartwig Möllenberg (FDP), der in seiner Funktion als Altersvorsitzender die Sitzung eröffnet hatte, bei der Vereidigung von Andreas Busch. Traditionell legte er ihm dabei die Bürgermeisterkette mit den Wappen der Gemeinde und den acht Ortschaften um, die sonst nur zu besonderen Anlässen, wie beispielsweise dem Ehrenamtstag zum Einsatz kommt. Busch, dessen Familie im Publikum alles mitverfolgte, betonte, dass er sich sehr auf seine zweite Amtszeit freue, auch auf die strittigen Themen. Er wünsche sich auch zukünftig faire Verhandlungen und einen respektvollen Umgang miteinander.

Emotionale Verabschiedung der langjährigen Ratsmitglieder

Aus dem Rat verabschiedet wurde unter anderem Bernd Krüger, nach 30 Jahren Zugehörigkeit, Hans-Joachim Gottschlich nach 20 Jahren, Olaf Ehlers nach 13 Jahren, Matthias Flock, Marcus Behrens und Frank Hennig nach zehn Jahren, Kathrin Kühne nach acht Jahren, Benjamin Schmidt nach sechs Jahren und nach fünf Jahren Andreas Schneider-Adamek, Thomas Schmalkoke und Uwe Leinert, sowie Karin Kruse-Dillschneider nach drei Jahren. Nicht alle waren anwesend, aber Bürgermeister Busch dankte Ihnen mit einem leckeren Präsentkorb für den jahrelangen Einsatz für die Gemeinde.

Nach langen Jahren aus dem Rat der Gemeinde Lehre verabschiedet. Quelle: Stefanie M. Brakel

Änderungen verhelfen allen Fraktionen zur Teilnahme an den Ausschüssen

Den Antrag der UWG-Fraktion, das bisherige Berechnungsverfahren nach Hare-Niemeyer für die Zusammensetzung der Ausschüsse in der Gemeinde Lehre anzuwenden, lehnte der Rat ab. Es wird also das Verfahren gelten, das von dem belgischen Rechtswissenschaftler Professor Victor d’Hondt 1882 entwickelt wurde und in Niedersachsen für die Errechnung der Zusammensetzung des Landtags eingesetzt wird. Um Ungerechtigkeiten zu vermeiden, stimmte der Rat für eine Erhöhung der Ausschuss-Sitze auf acht und die SPD verzichtete teilweise auf das Losverfahren um den 8. Platz, so dass die UWG diesen bekam. Auch Bündnis 90/Die Grünen profitierten von dieser Regelung. Somit sind alle Fraktionen in den Ausschüssen vertreten. Gebildet wurden neben dem Verwaltungsausschuss die Ausschüsse für Zukunft (Vorsitz: Dr. Ommo Ommen), Finanzen (Vorsitz: Jens Schubert), Bildung (Vorsitz: Oliver Spinnler), Soziales (Vorsitz: Ulrich Nehring), Bau (Vorsitz: Helmut Bauwe) und Klima (Vorsitz: Jürgen Kirchmann).

Beschlossen wurden außerdem die aktualisierte Geschäftsordnung für den Gemeinderat, den Verwaltungsausschuss, die Ratsausschüsse sowie die Ortsräte. Ebenso die Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Lehre. Sie treten nächste Woche in Kraft und werden auf der Homepage der Gemeinde (www.lehre.de) veröffentlicht. Die nächste Gemeinderatssitzung findet im März 2022 statt.

Von Stefanie M. Brakel