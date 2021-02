Landkreis Helmstedt setzt Impfungen fort

Helmstedt

Der Landkreis hat nun die Zusage für die nächste Lieferung des Impfstoffes für die Erstimpfung erhalten. Damit können die Erstimpfungen in den Alten- und Pflegeheimen voraussichtlich bis Mitte übernächster Woche abgeschlossen werden teilte der Landkreis mit. Ab der 7. Kalenderwoche solle dann parallel auch das stationäre Impfzentrum in der Kanthalle in Helmstedt mit den Über-80-Jährigen starten.

Diejenigen, die sich bereits auf die Warteliste des Landes haben setzen lassen, werden gesondert angeschrieben und ihnen wird der Impftermin mitgeteilt. Alle anderen Über-80-Jährigen können sich ab dem kommenden Dienstagmittag über die Hotline des Landes unter (0800) 9988665 oder im Internetportal unter www.impfportal-niedersachsen.de um einen Impftermin bemühen.

Zunächst würden aber mangels ausreichenden Impfstoffs nur wenige einen kurzfristigen Termin bekommen können, so der Landkreis weiter. Nach Ankündigung des Landes sei in Kürze aber mit häufigeren Impfstofflieferungen zu rechnen. Es besteht zudem weiterhin die Möglichkeit, sich auf die Warteliste setzen zu lassen.

Sobald der Impfstoff von Astra Zeneca verfügbar ist, soll dann das Personal der Krankenhäuser weiter geimpft werden.

