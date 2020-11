Ein Sattelzug ist am Mittwochvormittag aus ungeklärter Ursache auf der A2 in Höhe Wendhausen von einer Brücke gestürzt. Der Laster blieb in Höhe des Autohofs auf dem Kopf liegen, der Fahrer starb. 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Lehre, Flechtorf und Wendhausen waren vor Ort.