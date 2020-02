LAV-Pressewart: Deshalb legt Klaus Tusty nach 57 Jahren das Amt nieder

Groß Twülpstedt

Klaus Tlusty macht keine große Sache daraus. Er sitzt in seinem Wohnzimmer vor einem Stapel von Mappen. Darin sind geschätzt mehrere Tausend Zeitungsberichte abgeheftet. Tlusty weiß, was über „seinen“ Verein geschrieben wurde. Denn: Er war 57 Jahre lang der Pressewart des LAV Rümmer. Jetzt gibt er sein Amt ab. „Ich bin 81 Jahre alt und ich habe das echt gerne gemacht, aber nun ist mal Schluss“, sagt er.

Als Tlusty „Pressewart“ des LAV Rümmer wurde, gab es dieses Amt noch nicht. Der Groß Twülpstedter ist seit der Gründung des Vereins im Jahr 1963 mit an Bord, 25 Jahre davon als erster Vorsitzender. Wie er Pressewart wurde? Daran kann er sich kaum noch erinnern. „Einer musste ja für die Reklame sorgen“, erinnert sich der Tlusty und lächelt.

Von der Schreibmaschine an das Notebook : So änderte sich die Pressearbeit

So bequem wie heute sei die Pressearbeit damals jedoch keineswegs gewesen: an der Schreibmaschine tippte Tlusty die Mitteilungen für die Zeitung. „Wenn ich mich verschrieben hatte, musste ich mit Tipp-Ex ran oder alles nochmal neu tippen“, sagt er. Das sei in diesen Zeiten doch wesentlich einfacher: Tlusty sitzt mit dem Notebook auf dem Schoss vor dem Fernseher und schickt die Pressemitteilungen per Mail. „Vereinskollegen machen mit dem Smartphone ein Foto und schicken es mir“, sagt der Sportler.

Pressewart sei er gerne gewesen, doch manchmal habe er sich auch ein bisschen geärgert. „Wenn eben eine Meldung dann nicht in der Zeitung stand oder gekürzt wurde“, sagt er. Dann musste er sich vor den anderen Vereinsmitgliedern rechtfertigen. „Ich weiß ja, dass nicht immer genug Platz in der Zeitung ist. Nur meine Vereinskollegen haben mich gefragt, ob ich mich nicht gekümmert hätte. Aber so war das eben.“

Tusty ist Gründungsmitglied des LAV

Der Verein sei ein wichtiger Bestandteil seines Lebens, betont Tlusty. 1945 flüchtete er aus seinem Heimatdorf Marsdorf in Polen in den Harz. Nach seinem Lehramts-Studium bekam er eine Stelle in Rümmer. „Ich unterrichtete Schüler aus der ersten bis vierten Klasse und wollte mit den Kindern an Wettkämpfen teilnehmen“, erinnert er sich.

Doch dafür mussten sie alle Mitglieder in einem Verein sein. Und so bestand die Gruppe der Gründungsmitglieder hauptsächlich aus den Eltern der Schüler. Einige seiner ehemaligen Schüler sieht Tlusty heute noch im Verein. „Naja, sie sind mittlerweile aber auch schon in Rente.“

