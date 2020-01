Kurz vor dem Aus: So kämpft die Siedlergemeinschaft ums Überleben

Flechtorf

Gerhard Wildemann blickt wehmütig zurück: vor 57 Jahren trat er der Flechtorfer der Siedlergemeinschaft bei. Nun steht der Verein kurz vor der Auflösung. Als er 1961 sein Eigenheim in Flechtorf baute, waren die Siedler eine starke Gemeinschaft und unterstützen ihn beim Bauprojekt. Im Verein hatte er Freunde gefunden. Doch der Vorstand ist in die Jahre gekommen. Gerd Wildemann, seit 2001 Vorstandsvorsitzender ist 84 Jahre alt. Seine 80-jährige Frau ist Kassenwartin bei der Siedlergemeinschaft. „Und auch die restlichen Vereinsmitglieder sind nicht mehr jung“, berichtet Wildemann. Aus diesem Grund lässt sich der Vorstand nicht zur Wiederwahl aufstellen.

Vorstand lässt sich nicht zur Wahl aufstellen

Auf der Mitgliederversammlung fand sich kein Kandidat für die Vorstandswahlen. Die letzte Hoffnung liegt nun auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung. In etwa vier Wochen entscheidet sich, ob der Verein überlebt. „Ich rechne nicht damit, dass es für die Siedler weitergeht. Das stimmt mich traurig“, so Wildemann.

Vereinsleben stärkt das Gemeinschaftsgefühl

Der Vorsitzende erinnert sich an die vielen Wanderungen, Fahrten und Radtouren der Siedler. „Wir haben in all den Jahren viel gemeinsam unternommen. Das hat unser Gemeinschaftsgefühl in Flechtorf gestärkt. Für die Viehzucht im Dorf kauften die Siedler eine Schweinemolle. Das Dorfgemeinschaftshaus renovierten sie in Eigenleistung, wie Wildemann berichtet.

Nachwuchs-Sorgen plagen die Siedler

Doch der Nachwuchs fehlt ganz einfach: das Freizeit-Angebot für junge Menschen sei zu groß, glaubt Wildemann. „Ich kann verstehen, dass junge Menschen vielleicht lieber zu Konzerten gehen, anstatt zu den Siedlern“, berichtet der Vorsitzende. Verurteilen möchte er das nicht. Aber er hofft auf Nachwuchs für den Verein. „Wir haben schon alle Register gezogen“, sagt er. In den Neubaugebieten „Vorderer Westerberg“ und „Vor dem Wienhope“ klingelten die Siedler an den Türen Haustüren und warben um Mitglieder. Leider erfolglos, wie der Vorsitzende sagt.

Ganz aufgeben möchte Wildemann jedoch noch nicht. Interessenten können sich bei ihm unter der Nummer (05308) 2334 melden.

