Kulturverein Lehre unterstützt bedürftige Familien beim Schulstart

Der Kulturverein Lehre hat eine Spende in Höhe von 2000 Euro erhalten, um damit bedürftige Familien beim Schulstart zu unterstützen. „Die Spender sind uns bekannt, möchten jedoch nicht mit der guten Tat in der Öffentlichkeit stehen“, so Beate Kitschke, Kassenwartin beim Kulturverein.

Die anonymen Wohltäter haben den Betrag zweckgebunden an den Kulturverein gegeben. Mit dem Geld sollen Familien unterstützt werden, die in einem finanziellen Engpass stecken. So soll die Spende für Schulranzen und weitere Utensilien für den Start in das kommende Schuljahr eingesetzt werden.

Hilfe erfolgt schnell und unbürokratisch

„Über dieses große Vertrauen freuen wir uns sehr und haben nicht lange überlegen müssen“, sagt Carsten Wachtel, Vorstandsmitglied beim Verein. Gemeinsam mit Partnern im Gemeindegebiet möchte man jetzt bedürftige Familien unterstützen. Dabei können die Gemeinde Lehre, Vereine, Verbände, die Kirchengemeinden und auch die Schulleitungen unterstützen, indem sie mögliche Adressaten für die Hilfe angeben. Mit ihnen wird der Verein dann Kontakt aufnehmen. „Es ist sehr bemerkenswert, wenn jemand mit einer Spende vor Ort helfen und Kinder hier in der Gemeinde unterstützen möchte. Es gibt sicher Familien, die sich darüber freuen werden“, ist sich Sabine Spengler, Leiterin der Grundschule in Lehre, sicher.

„Die Abwicklung soll möglichst unkompliziert über die Bühne gehen und dennoch müssen wir uns vergewissern, dass die Sachen auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden“, betont Beate Kitschke. Bargeld soll daher nicht ausgezahlt werden, vielmehr sollen Sachzuwendungen an die betroffenen Familien erfolgen.

Wer jemanden vorschlagen oder selbst diese Hilfe in Anspruch nehmen möchte, kann sich unbürokratisch an die E-Mail-Adresse info@kulturverein-lehre.de wenden.

