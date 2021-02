Krisenstab tagt: Gemeinde Lehre befürchtet Schneechaos

Lehre

Die Gemeinde Lehre befürchtet ein Schneechaos am Wochenende. Nach Aussage der Wetterdienste sei ab Samstag mit bis zu 50 Zentimetern Neuschnee zu rechnen, teilte eine Sprecherin der Gemeinde am Freitag mit. Der Krisenstab bittet die Bürger um Mithilfe.

Der Winterdienst der Gemeinde Lehre sei natürlich vorbereitet. „Aber uns ist bewusst, dass es bei so massiven Schneefällen wie am kommenden Wochenende, trotz allem guten Willen und den vorgehaltenen Kapazitäten zu erheblichen Beeinträchtigungen kommen kann“, so Bürgermeister Andreas Busch. Er bittet deshalb alle Menschen in der Gemeinde um besondere Vorsicht: Wenn möglich, sollten die Bürger zuhause bleiben und ihre Fahrzeuge auf dem eigenen Grundstück parken.

Gemeinde erinnert an die Räumpflicht der Bürger

Die Gemeinde appelliert außerdem an die Einwohner, an die eigene Räumpflicht zu denken: Der Gehweg sollte auf einen Meter Breite freigehalten beziehungsweise abgestreut werden. Auch Gossen und Einlaufschächte seien schneefrei zu halten. Wichtig sei es, die Unterflurhydranten am eigenen Grundstück frei von Schnee zu halten – nur so sei die Feuerwehr im Ernstfall schnell einsatzbereit. Wichtig: Schnee und Eis dürfen nicht den Nachbarn zugekehrt werden und sind so zu lagern, dass der Verkehr auf den Straßen, Geh- und Radwegen nicht gefährdet oder vermeidbar behindert wird.

Die komplette Verordnung zur Straßenreinigung ist online auf lehre.de im Bereich Rathaus & Bürgerservice unter den Stichpunkten Verwaltung und Gemeinderecht nachzulesen. Für Fragen steht das Ordnungsamt per E-Mail an ordnungsamt@gemeinde-lehre.de zur Verfügung.

Krisenstab tagt am Samstag erneut

Krisenstab und Feuerwehr-Führung der Gemeinde werden sich am Samstag noch einmal treffen, um über zusätzliche Maßnahmen zu beraten. In Notfällen, die die Verwaltung betreffen, ist die Gemeinde Lehre über die Bereitschaftsnummer (0 53 08) 6 99 39 zu erreichen. Für sonstige dringende Hilfsgesuche steht das Team von „38165 Lehre hält zusammen“ unter Tel. (0 53 08) 69 92 22 zur Verfügung.

