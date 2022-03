Mit einer Mahnwache vor dem Rathaus haben am Mittwochabend Lehrscher Bürger ihre Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine ausgedrückt. Mit Kerzen, Fahnen und Glockengeläut verharrten sie in stillem Gedenken und leisen Gesprächen. Die Geldspenden dieses Abends gehen in die ukrainische Stadt Solotschiw.