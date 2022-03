Lehre

Solidarität mit der Ukraine: In der Gemeinde Lehre findet eine Mahnwache und eine Spendensammlung statt. Das Annehmen von Sachspenden kann seitens der Gemeinde nicht organisiert werden, demnach werden zunächst Geld-Spenden angenommen.

„Die Menschen bei uns möchten nach den schrecklichen Ereignissen in der Ukraine ihre Solidarität mit den Menschen dort bekunden und das wollen wir ermöglichen“, so Jürgen Haberland, Vorsitzender des Rates.

Mahnwache und Glockenläuten in Lehre

Die Mahnwache findet am Mittwoch, 2. März, um 18 Uhr vor dem Rathaus Lehre statt. Organisiert wird das Beisammensein von den im Rat der Gemeinde Lehre vertretenen Parteien und der Gemeindeverwaltung. SPD, CDU, Grüne, UWG und FDP wollen damit ein klares Statement setzen und auf die Schrecken des Krieges in der Ukraine aufmerksam machen.

„Schön, dass die Kirchen die Aktion von Rat und Verwaltung unterstützen“: Bürgermeister Andreas Busch bedankt sich für die Solidarität. Quelle: Stefanie M. Brakel

Weiterhin läuten die Kirchglocken in den Ortschaften um 18 Uhr, um das stille Beisammensein zu begleiten. „Die Kirchen sind für die Menschen in diesen unruhigen Zeiten da, das ist so wichtig. Schön, dass die Aktion so unterstützt wird“, so Bürgermeister Andreas Busch.

Krieg in der Ukraine berührt die Menschen in Lehre

Die Menschen in der Gemeinde Lehre können die Ukrainerinnen und Ukrainer in der Stadt Solotschiw mit Geldspenden auf das Konto der Gemeindekasse Lehre ab sofort unterstützen (Volksbank Brawo, IBAN DE11 2699 1066 8151 5710 00). Solotschiw ist die Partnerstadt der Stadt Schöningen am Elm. „Das Geld werden wir dem Partnerschaftsverein in Schöningen weiterleiten, von dort wird Hilfe organisiert“, so Busch.

Das Annehmen von Sachspenden kann seitens der Gemeinde Lehre nicht organisiert werden, hier wird aktuell mit den Hilfsorganisationen kommuniziert, um hier in den kommenden Tagen eine Zusammenfassung zu veröffentlich, wo diese abgegeben werden können.

