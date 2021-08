Kommunalwahl: BüP Danndorf wählt Nicolo Alaimo zum Spitzenkandidaten

Danndorf

Die Initiative BüP (Bürgernahe Politik) in Danndorf stellt sich neu auf: Gründungsmitglied Nicolo Alaimo (61) tritt bei der Kommunalwahl am 12. September als Spitzenkandidat an. Er ist Nachfolger von Walter Große (60), der nach zwei Amtszeiten im Danndorfer Gemeinderat nicht wieder antritt. Er möchte „mehr Zeit für Familie und Hobbys haben“.

BüP geht mit zehn Kandidaten in den Wahlkampf

Mit insgesamt zehn Kandidaten geht die BüP ins Rennen: Neben Bürgermeisterkandidat Nicolo Alaimo stellen sich Anton Ring, Daniel Autieri, Enzo Marchetta, Daniel Kistner, Rania Yasin, Gianfranco Di Ruberto, Michael Gildenberg, Aljona Kistner und Ramona Ninzio zur Wahl.

Politische Ziele der BüP sind die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, Glasfaserausbau, Verkehrsentlastung, Bau einer Querungshilfe zu den Bushaltestellen an der Hauptstraße und die Ansiedlung von Fachärzten.

Von Carsten Bischof