Klein Twülpstedt

Bei einem Verkehrsunfall auf der K 39 zwischen Klein Twülpstedt und Meinkot sind zwei Autofahrer verletzt worden. In Höhe des Abzweigs nach Papenrode stießen am Donnerstagabend gegen 21.26 Uhr ein Mercedes und ein Golf frontal zusammen.

Fahrer konnte nicht mehr bremsen

Was ist passiert? Eine Mercedes-Fahrerin fuhr aus Klein Twülpstedt kommend in Richtung Meinkot. Ein Golf-Fahrer kam aus dem Abzweig aus Papenrode. Aus bislang ungeklärtem Grund konnte der Fahrer nicht mehr bremsen und prallte mit dem Mercedes frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls landete der Mercedes im Straßengraben.

Verletzte ins Klinikum eingeliefert

Beide Personen waren nicht eingeklemmt und konnten durch den Rettungsdienst schnell versorgt werden. Sie wurden in das Krankenhaus gebracht. Die alarmierte Feuerwehr sicherte den Unfallort ab, nahm die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf und führte das Batteriemanagement aus. Anschließend wurde der Golf per Hand an den Seitenstreifen geschoben.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, beide mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr aus Klein Twülpstedt, die Gemeindefeuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei.

