Klein Twülpstedt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 244 zwischen Groß Twülpstedt und Klein Twülpstedt ist am Dienstagmorgen ein 20 Jahre alter Opel-Fahrer aus dem Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt ums Leben gekommen.

Nach den bisherigen Ermittlungen kam der allein an dem Unfall beteiligte 20-Jährige gegen 7.35 Uhr in einer Rechtskurve unmittelbar vor dem Ortseingang von Klein Twülpstedt von der Fahrbahn ab. Er prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Die Unfallursache ist bislang ungeklärt.

Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Das total beschädigte Autowrack wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.

