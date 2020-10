Wendhausen

In der Gemeinde Lehre wurde eine weitere Schließung in einer Kita wegen Corona notwendig. Der Grund: In der Familie einer Mitarbeiterin der Kita „ Mühlennest“ gab es einen Kontakt zu einer infizierten Person, wie Gemeindesprecherin Julia Carluccio mitteilt.

So steigen auch in der Gemeinde Lehre die Zahlen der Corona-Infizierten rasant an, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Nach der Schließung der Kita in Essenrode am Mittwoch wurde die weitere Kita-Gruppe jetzt vorsorglich geschlossen.

Schließung ist eine Vorsorgemaßnahme

„Es gibt in der Gruppe nach einem Kontakt mit einer infizierten Person einen bislang nicht bestätigten Verdachtsfall“, erläutert Nicole Behlendorf, Leiterin des für die Kitas zuständigen Fachbereichs. Deshalb habe sich die Gemeinde entschlossen, die Gruppe sicherheitshalber zu schließen, um eine weitere Verbreitung definitv ausschließen zu können. Der Kontakt mit dem Gesundheitsamt des Landkreises wurde aufgenommen und die betroffenen Eltern bereits informiert.

Für betroffenen Familien hat die Gemeinde unter Telefon (05308) 69 92 22 eine Telefon-Hotline eingerichtet. Zudem können Fragen per Mail an kita@gemeinde-lehre.de gerichtet werden.

Von Nina Schacht