Velpke

Gute Nachrichten aus der Samtgemeinde Velpke: Die Gruppe „ Regenpfeifer“ der Kita „ Lummerland“ wird am 10. November wieder geöffnet. Nachdem sich ein Kind mit dem Corona-Virus angesteckt hatte, wurden bei einer anschließenden Testreihe vom 28.Oktober keine weiteren Infizierten festgestellt. Das teilt Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke mit.

Aus Sicht des Gesundheitsamtes seien keine weiteren Maßnahmen erforderlich, so der Samtgemeindebürgermeister weiter. Eltern und Kollegen ginge es gut, die Verwaltung habe mit einigen Eltern in Kontakt gestanden, ebenso mit allen Beschäftigten der Kita. In den anderen Kitas der Samtgemeinde sind keine Corona-Fälle gemeldet. Und auch die drei Grundschulen blieben bislang von dem Virus verschont. Bislang haben sich in der Samtgemeinde Velpke 29 Menschen mit dem Virus infiziert, davon sind 21 genesen (Stand 3.November). Bislang gab es keinen Todesfall in der Gemeinde. Für den Landkreis Helmstedt gilt laut dem Landesgesundheitsamt der Inzidenzwert von 44,9.

Von Nina Schacht