Feuerwehr Essenrode rekrutiert Nachwuchs in Grundschule

Essenrode

„Stell dir vor, du drückst und alle drücken sich“: mit diesem Slogan werben die Freiwilligen Feuerwehren in Niedersachsen um Nachwuchs. Denn: Dieser fehlt in vielen Gemeinden. In Essenrode ging die Feuerwehr deshalb in die Offensive und rekrutierte in Grundschulen gezielt Kinder für die Feuerwehr. Seit drei Jahren gibt es in Essenrode für die Kleinsten eine eigene Abteilung. Die Mitgliederzahlen schwanken. Wie wichtig der Nachwuchs für die Feuerwehr ist, weiß Eberhard Kilian, Vorsitzender des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Essenrode.

„Unser Augenmerk liegt ganz besonders auf den Kindern, denn sie sind die aktiven Feuerwehrmänner von morgen“, sagt Kilian. Für die Jüngsten in der Kinderfeuerwehr bewilligte der Verein Fördergelder: 30 neue Kappen und ebenso viele Warnwesten. Auch die Jugendfeuerwehr wurde vom Förderverein unterstützt: 20 Kappen und 10 Parkas wurden bewilligt.

Im Notfall: Feuerwehr kann alleine keinen Trupp zusammenstellen

300 Menschen zählt die Feuerwehr in ihren Reihen, 130 Mitglieder sind im Förderverein tätig, 15 Kinder sind dabei und acht Jugendliche bereiten sich auf den Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr vor. Die größte Herausforderung derzeit: bei einem Einsatz in Essenrode einen Trupp von acht Mann zusammenzustellen. „Unsere Feuerwehr ist kaum noch einsatzfähig. Deshalb wird im Notfall auch immer die Feuerwehr in Groß Brunsrode alarmiert“, sagt Kilian. Verglichen mit der Einwohnerzahl sei die Feuerwehr in Essenrode zwar gut aufgestellt, denn „jeder dritte Einwohner ist Mitglied bei den Freiwilligen Helfern, doch nur 20 Mann sind aktiv“.

Ganztagsschulen: Kinder haben keine Zeit für die Feuerwehr

„Der Nachwuchs ist also extrem wichtig für uns“, sagt Kilian, denn etwa jedes dritte Kind bleibe der Feuerwehr auch in späteren Jahren treu. Doch die Unterrichtszeiten in den Schulen erschweren die Teilnahme bei der Feuerwehr: „Viele Kinder besuchen eine Ganztagsschule, wir erreichen nur die Grundschulkinder“, sagt Kilian.

Wer Interesse hat, bei der Kinderfeuerwehr mitzumachen, kann sich bei Monika Vollheide, Leiterin der Feuerwehr unter (0 53 01) 90 20 40 melden. Die Kinderfeuerwehr trifft sich alle zwei Wochen mittwochs. Das nächste Treffen findet am Mittwoch, 26. Februar statt. Aufgenommen werden Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Danach ist ein Eintritt in die Jugendfeuerwehr möglich.

Förderverein: So wird die Feuerwehr unterstützt Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Essenrode hat Anträge in einem Gesamtbetrag von über 5000 Euro bewilligt. Für die Aktiven der Wehr wurden ein Werkstattwagen inklusive Werkzeug, zwei Stahlschränke und ein Wochenendseminar für die Löschgruppe bewilligt. Außerdem eine Schulungsfahrt nach Groß Mehringen, um das Bayrische Leistungsabzeichen abzulegen. Die Jugendfeuerwehr erhielt 20 Kappen, 10 Parkas in kleinen Größen, sowie eine Fahrt nach Bad Segeberg. Die Kinderfeuerwehr wurde mit 30 Kappen, 30 Warnwesten und einem Experimenten-Koffer unterstützt. Dem Musikzug finanzierte der Förderverein neue Notensätze, um das Repertoire der Musikstücke zu erweitern. Die für Förderanträge benötigten Mittel stammen zu jeweils gleichen Teilen aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden sowie Erlösen aus Veranstaltungen.

Von Nina Schacht